妻殺しの濡れ衣を着せられたパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）が、完璧な整形によって悪徳刑事・儀堂歩（鈴木亮平）になりすまして真犯人を追うサスペンスドラマ『リブート』（TBS系）。展開のあまりの速さに視聴者も驚いたようで、視聴率も絶好調。

残すところ最終回（3月29日放送予定）のみとなったが、主要キャストの1人である松山ケンイチのXに異変が起きている。

「松山さんは、最終回が近づくなか、突如、自身のXのアカウント名を『鈴木亮平【再起動】』に変え、鈴木亮平さんのなりすましアカウントとしてリブート（再起動）。これにより、認証マークのブルーバッジが外れました。

その後、アカウント名を『鈴木亮平【リ】』にリブートすると、3月25日午前0時台に《Xから認証頂きました。最終回まで駆け抜けます》と、ブルーバッジ復活をアピールしました。

この投稿に、本家の鈴木亮平さんは《いやX！ なにやってんだX！ なりすましアカウントだからそれ！》と突っ込むなど、2人のXの間で、ドラマを地でいくようなやり取りが展開されているのです」（スポーツ紙記者）

松山はさらに、25日午後に「鈴木亮平【改】」として、Xから2度目の認証を受けたことを報告。《REBOOT DAY1無事終了。 2回目の認証審査もパスしました最終話まで後4日。生き残りを賭けた戦いは、続く》と投稿。その後も『鈴木亮平改』にリブートしてブルーバッジを取得。26日時点では「新・鈴木亮平」にリブートし、アイコンの写真も鈴木亮平のものに変えている。

「なりすましアカウントは、25日に《これ、面白そうだ。》との一文を添えて、4月7日から始まるTBS系の新ドラマ『時すでにおスシ!?』の動画をアップ。

同ドラマは、松山さん自身が出演するドラマとあって、これには本家・鈴木さんも《ついに私のふりをして自分のドラマの宣伝まで始めました。こんな不正を許すな》と突っ込むカオスな展開となっています」（同）

一方で、本家・鈴木は、

《おいー！違うよ公式！

すずきじゃないよそれ！

しっかり騙されちゃってる！》

とポスト、頭の文字を縦読みすると「おすし」になるなど、2人が仲よくじゃれ合っている状況だ。2人の一連のやり取りに、X上では

《これ完全に「リブート」の設定そのままでやってる神企画じゃん！！ ドラマの宣伝として天才的すぎるだろこれ》

《どっちが本物かわからなくなってきた》

《（松山が）リブートし過ぎて元に戻れなくならないか、時間が掛かるのではと心配ですが、ドラマ最終回までこちらのリブートも楽しみです》

など、多くの反響が寄せられている。

「松山さんは、Xのアカウントのプロフィール欄で《リブート（なりすまし）アカウントです。毎日正午にリブートメンテナンス（認証審査）入ります。毎日青バッジ認証取得チャレンジ実施中》と説明を入れていますが、ドラマを知らない人が見たら、何が何やら困惑すること必至でしょう。

アカウント名を『新・鈴木亮平』にしたところ、ブルーバッジは外れましたが、現在では再びバッジが復活しています。X側も “悪ノリ” しているのかもしれませんね。

いずれにしても、認証が外れるリスクを負ってまでリブートを繰り返す試みは、ドラマ同様、斬新すぎます」

最終回まで、X上の2人のやり取りから、目が離せない。