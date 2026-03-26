元宝塚歌劇団星組トップ娘役で女優の妃海風（36）が26日までに自身のインスタグラムを更新し、超人気女優との韓国でのプライベートショットを披露した。

舞台「千と千尋の神隠し」韓国公演に出演していた妃海は「韓国まできてくれた My Soul Friend 環奈ぁ」と書き出すと、楽屋での自身と女優の橋本環奈らのショットをアップ。

「忙しいスケジュールの中、観に来てくれた。しかも翌日、朝から遊んだ。めちゃくちゃ笑った。なんって人なんだ！笑 （無限の体力、というより、やっぱり私は、橋本環奈さんは3人、いや5人いると思ってる。じゃないと成立しないパワフルさ！笑）」と明かした。

「楽屋に来るやいなや、嫌なことや日々のお疲れ何もかも吹き飛ばしますっ！と言わんばかりの豪快な笑い声とトークで、みんなにパワーを与えてくれて 夜は懐かしいメンバーで、こりゃまたたくさん笑ってごはんもできました（喋りすぎて写真撮らず！笑）」と回顧。

さらに「翌日は韓国メイクをしに。韓国アイドル風メイクで。。というオーダーをしたのですが。宝塚メイク並に濃かったです。笑 でも、盛れたよね。いい経験だったね」と橋本と自身の韓国風メークの2ショットも投稿。「ありったけの愛情と笑顔をありがとう、いつもありがとう！環奈！BIG LOVE」とつづった。

橋本は「千と千尋と神隠し」の日本公演などで主演を務めていた。

妃海の投稿に、フォロワーからは「可愛過ぎます」「お2人ともビジュが神すぎる」「プリンセスなお2人すぎます」「最高コンビです」といった反響が寄せられている。