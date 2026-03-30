【明日から】AmazonセールでFire TV StickやAIスピーカーなどがお買い得価格に
今年から規模を拡大して開催される「Amazon 新生活セール Final」に先駆けて、2026年3月31日（火）から先行セールが開催されます。先行セールの価格はセール本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。

今回は、セール対象商品の中からAmazonデバイスをご紹介。気になるアイテムは「ほしい物リスト」に追加しておけば、セール開始後すぐに購入できて便利ですよ。

→「Amazonデバイス」はこちら

→「Amazon 新生活セール Final」はこちら

「バランス重視でストレスフリー」ならFire TV Stick 4K Plus


Amazon

Amazon Fire TV Stick 4K Plus | 映画館のような4K体験 | ストリーミングメディアプレイヤー

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



「安く4Kデビューしたい」ならFire TV Stick 4K Select


Amazon

【New】Amazon Fire TV Stick 4K Select | 4Kの高画質ストリーミング | ストリーミングメディアプレイヤー

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



ひとつ上を行く映像とサウンド「Amazon Fire TV Cube」


Amazon

Amazon Fire TV Cube(キューブ) | 究極の体験をハンズフリーで | ストリーミングメディアプレイヤー

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



紙のような読み心地がカラーに。「Kindle Colorsoft」


Amazon

Amazon Kindle Colorsoft | 16GBストレージ、防水、7インチカラーE-inkディスプレイ、色調調節ライト、最大8週間持続バッテリー、広告無し、ブラック (2025年発売)

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Amazon

Amazon Kindle Colorsoft シグニチャーエディション | 32GBストレージ、防水、7インチカラーディスプレイ、色調調節ライト、最大8週間持続バッテリー、広告無し、メタリックブラック (2025年発売)

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



対象年齢3歳から。2024年発売の「Fire HD 8」


Amazon

Amazon Fire HD 8 キッズモデル Amazon Fire HD 8 キッズモデル (8インチ) ブルー / 3GB RAM 対象年齢3歳から | 数千点のキッズコンテンツが1年間使い放題

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



対象年齢3歳から。「Fire HD 10 キッズモデル」


Amazon

Amazon Fire HD 10 Amazon Fire HD 10 キッズモデル (10インチ) ピンク 対象年齢3歳から 数千点のキッズコンテンツが1年間使い放題

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



2025年発売のAlexaスピーカー「Amazon Echo Dot Max」


Amazon

【New】Amazon Echo Dot Max (エコードットマックス)(2025年発売) - Alexaスピーカー、部屋中に広がるサウンド、スマートホームハブ内蔵、グラファイト

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



2025年発売。大きくて見やすい「Echo Show 11」


Amazon

【New】Amazon Echo Show 11 (エコーショー11) (2025年発売) - シームレスなデザイン、11インチフルHDスマートディスプレイ with Alexa、空間オーディオ、グラファイト

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



部屋中に広がる迫力ある空間オーディオ「Amazon Echo Show 8」


Amazon

【New】Amazon Echo Show 8 (エコーショー8) 最新モデル (2025年発売) - シームレスな新デザイン、8.7インチHDディスプレイ with Alexa、空間オーディオ、グラファイト

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



ビデオ通話もできるスマートディスプレイ「Echo Show 5」


Amazon

Echo Show 5 (エコーショー5) 第3世代 - スマートディスプレイ with Alexa Amazon Echo Show 5 (エコーショー5) 第3世代 - スマートディスプレイ with Alexa、2メガピクセルカメラ付き、チャコール

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



防犯カメラ機能付き。外出時にも音声対応できるドアホン


Ring

Ring Battery Doorbell (リング ドアベル バッテリーモデル) | ワンタッチ取り付け | ドア前防犯カメラ用途にも | スマホ対応ドアホン | 本体充電も簡単 | Ring Home プラン30日間無料体験付き Ring Battery Doorbell (リング ドアベル バッテリーモデル) | ワンタッチ取り付け | ドア前防犯カメラ用途にも | スマホ対応ドアホン | 本体充電も簡単 | Ring Home プラン30日間無料体験付き - ベネチアンブロンズ

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



暗がりでもくっきり見える屋外防犯カメラ


Ring

Ring Outdoor Cam Plus Battery (リング アウトドアカム プラス バッテリーモデル) | 高精細・広角、ワンランク上の屋外防犯カメラ | 進化したナイトビジョン | 取り外し可能なバッテリー | 平置き/壁取り付け/天井取り付け対応 | Ring Home プラン30日間無料体験付き - ホワイト

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



家全体を高速ネットワークで覆うメッシュwifiルーター「Amazon eero 7」


eero

【New】Amazon eero 7 - メッシュwifiルーター | Wi-Fi 7対応 | BE5000 | 2.5Gbpsイーサネット×2 Amazon eero 7 - メッシュwifiルーター | Wi-Fi 7対応 | BE3400 | 2.5Gbpsイーサネット×2 | 1ユニット

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



その他のセール予定商品


Soundcore

Anker Soundcore P31i (Bluetooth 6.1) 【完全ワイヤレスイヤホン/アクティブノイズキャンセリング/マルチポイント接続 / 最大50時間再生 / PSE技術基準適合】 Anker Soundcore P31i (Bluetooth 6.1) 【完全ワイヤレスイヤホン/アクティブノイズキャンセリング/マルチポイント接続 / 最大50時間再生 / PSE技術基準適合】ブラック

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Anker

Anker Charger (20W, 2-port) with USB-C & USB-C ケーブル Anker Charger (20W, 2-Port) with USB-C ＆ USB-C ケーブル 20W USB-C＆USB-Cケーブル付属 2ポート急速充電器)【PSE技術基準適合/USB PD対応/PowerIQ搭載/コンパクトサイズ】 Android スマートフォン iPad その他 各種機器対応 (ホワイト)

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Anker

Anker Prime Charger (100W, 3 Ports, GaN) 【PSE技術基準適合/折りたたみ式プラグ】MacBook PD対応Windows PC iPad iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Anker

Anker Prime Charger (160W, 3 Ports) シルバー 【PSE技術基準適合/折りたたみ式プラグ/PD対応】iPhone 17シリーズ iPhone Air MacBook Windows PC iPad Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種対応

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Soundcore

Anker Soundcore 3 Bluetooth スピーカー/ IPX7 防水/チタニウムドライバー/デュアルパッシブラジエーター/BassUpテクノロジー/アプリ対応/イコライザー設定/USB-C接続/ 24時間連続再生/ PartyCast機能/お風呂で使用可能/プレゼントやギフトに最適 Anker Soundcore 3 Bluetooth スピーカー/ IPX7 防水/チタニウムドライバー/デュアルパッシブラジエーター/BassUpテクノロジー/アプリ対応/イコライザー設定/USB-C接続/ 24時間連続再生/ PartyCast機能/お風呂で使用可能/プレゼントやギフトに最適/ブラック

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



→「Amazonデバイス」はこちら

→「Amazon 新生活セール Final」はこちら

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も


キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。

→キャンペーン詳細ページを見る


※上記の商品情報は変更になることがあります。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください
※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります