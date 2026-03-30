【明日から】AmazonセールでFire TV StickやAIスピーカーなどがお買い得価格に
今年から規模を拡大して開催される「Amazon 新生活セール Final」に先駆けて、2026年3月31日（火）から先行セールが開催されます。先行セールの価格はセール本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。
今回は、セール対象商品の中からAmazonデバイスをご紹介。気になるアイテムは「ほしい物リスト」に追加しておけば、セール開始後すぐに購入できて便利ですよ。
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キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。
→キャンペーン詳細ページを見る
※上記の商品情報は変更になることがあります。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください
今回は、セール対象商品の中からAmazonデバイスをご紹介。気になるアイテムは「ほしい物リスト」に追加しておけば、セール開始後すぐに購入できて便利ですよ。
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「バランス重視でストレスフリー」ならFire TV Stick 4K Plus
「安く4Kデビューしたい」ならFire TV Stick 4K Select
ひとつ上を行く映像とサウンド「Amazon Fire TV Cube」
紙のような読み心地がカラーに。「Kindle Colorsoft」
対象年齢3歳から。2024年発売の「Fire HD 8」
対象年齢3歳から。「Fire HD 10 キッズモデル」
2025年発売のAlexaスピーカー「Amazon Echo Dot Max」
2025年発売。大きくて見やすい「Echo Show 11」
部屋中に広がる迫力ある空間オーディオ「Amazon Echo Show 8」
ビデオ通話もできるスマートディスプレイ「Echo Show 5」
防犯カメラ機能付き。外出時にも音声対応できるドアホン
暗がりでもくっきり見える屋外防犯カメラ
家全体を高速ネットワークで覆うメッシュwifiルーター「Amazon eero 7」
その他のセール予定商品
Anker Soundcore 3 Bluetooth スピーカー/ IPX7 防水/チタニウムドライバー/デュアルパッシブラジエーター/BassUpテクノロジー/アプリ対応/イコライザー設定/USB-C接続/ 24時間連続再生/ PartyCast機能/お風呂で使用可能/プレゼントやギフトに最適 Anker Soundcore 3 Bluetooth スピーカー/ IPX7 防水/チタニウムドライバー/デュアルパッシブラジエーター/BassUpテクノロジー/アプリ対応/イコライザー設定/USB-C接続/ 24時間連続再生/ PartyCast機能/お風呂で使用可能/プレゼントやギフトに最適/ブラック
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
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ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も
キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。
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※上記の商品情報は変更になることがあります。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください
※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります