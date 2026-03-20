贈り物にも自分へのごほうびにもぴったりなお菓子を紹介。ESSEonline編集部フード担当・とねまるが、実際に食べておいしいと感じたスイーツをリアルにレポートします。今回は、京都の人気焼き菓子店のサンドビスケットを実食。イチゴ風味のバタークリームが春らしい一品です。

※ この記事はPRではありません。編集部及び編集部員が「これは食べたい！」と思ったお菓子を勝手に見つけ、許諾を取って紹介しています。編集部の予算の都合上、商品は各店舗より提供いただき、試食しております。

【写真】まるでお菓子の宝石箱！

シェリーメゾンドビスキュイ「ビスキュイサンド いちご＆フランボワーズ」

シェリーメゾンドビスキュイの「ビスキュイサンド いちご＆フランボワーズ」（9個入り ￥3550、冷蔵保存）は、サクサクのビスケットに発酵バタークリームをサンドした人気の焼き菓子です。

●まずはパッケージをチェック！

鮮やかなピンクが印象的なパッケージ。リボンがアクセントになっていて、思わずときめくかわいらしさです。

片手でも持ち運べるほどのコンパクトなサイズ感で、手土産としてもかさばらないのがうれしいポイント。

「ちょっといいもの」をさりげなく渡したいときにぴったりだと感じました。

フタをあけた瞬間、春の到来を感じること間違いなし！

缶をあけると、小さなビスキュイサンドがずらりと並んでいて、それだけで思わず「かわいい…」と声がもれてしまいます。宝石箱みたいな美しさと愛らしさ。

手土産にしたら、フタをあけた瞬間に場の空気がふっと和らぎそうです。

サクサク食感のビスケットと、ふんわりクリーム。いざ実食！

直径は3cmほどでしょうか。ひとつひとつ大切に味わいたくなる、春らしいスイーツです。

まず印象的だったのが、ビスケットの食感。一般的なビスケットというよりも、どこかパイ生地のような軽やかなサクサク感があります。

このビスケットだけでも十分おいしくて、「これ単体でも売ってほしい…」と思ってしまうほど。サンド菓子でありながら、生地そのものの存在感がしっかりと際立っています。

●冷たいままでも、少し置いても。二度おいしいクリーム

冷蔵庫から出してすぐは、クリームがややしっかりめ。発酵バターのコクとルビーチョコレートの濃厚さが際立ち、満足感のある味わいです。

一方、少し時間をおくとクリームがやわらかくなり、口に入れた瞬間にすっと溶ける軽やかな口どけに。同じお菓子でも違った表情が楽しめます。

そのままかぶりつくのもいいのですが、ビスケットを半分にしてクリームを少しずつのせて食べるのもおすすめ。濃厚な味わいをゆっくり堪能できます。

今回は濃いめの紅茶と合わせていただきました。コーヒーよりも、紅茶の方が全体の風味を引き立ててくれる印象です。

シェリーメゾンドビスキュイの「ビスキュイサンド いちご＆フランボワーズ」は、春の始まりにぴったりのスイーツでした。

・ビスキュイサンド いちご＆フランボワーズ9個入り ￥3550（シェリーメゾンドビスキュイ）

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください