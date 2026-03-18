タレントつるの剛士（50）が、17日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿!!」（火曜午後8時）に出演。吹奏楽部時代の秘話を明かした。

今回は「実は部活でスゴかった有名人 知られざる栄光を大公開SP」。

つるのは中学、高校と吹奏楽部に所属。「中学がめちゃめちゃ強くて。60人編成で大きい部活で。僕、部長になって。その年のコンクールで金賞を取って」と話した。司会の明石家さんまも「そんなすごいのか！」と驚いた。

ただ、つるのは「でも、僕自身が譜面を読めないんですよ」と暴露。出演者は「え〜!?」とあっけにとられた様子。

つるのは「今でも僕、音楽をやっているんですけど、まったく譜面読めないんで」と繰り返した。さんまが「どうすんの？」と言うと、「耳コピです」と、聞いておぼえていることを明かした。「オタマジャクシ（音符）がブワーって並んでいると、どこの音なのかさっぱり分からないんです」。

部長なので「部員の前でスコアを見て、指示しなきゃいけないんですよ、コンクールの前とか」。その時は「譜面を読めているとみんなが思っているので、ラジカセを持っていって部活の部室で音を録って。それを家で聞いて全部メモして。次の日に読めるかのように前に立って指揮棒を振っていたんですよ」と当時のことを話した。

つるのがメモした実際の楽譜の画像が映し出された。「ガンガンいこうぜ!!」と赤字で記されたメモは「イメージで、ガンガンいこうぜ!!って」と、こぶしを振り上げて笑いを誘った。さんまは「アホ譜面やな〜」と笑った。