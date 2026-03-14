「なぜか他人に好かれる人」がやっている「初対面で嫌われない」習慣







運気が上がる日常のささいな行動、運をいい方向へ動かし身につける習慣。そんな「しあわせ体質」のコーディネート法を芸能界最強の占い師・ゲッターズ飯田さんの一番弟子であり、今最も注目を集める占い師・ぷりあでぃす玲奈さんが指南！





【PROFILE】 ぷりあでぃす玲奈

人々の未来を幸福へと導くフォーチュン・ナビゲーター。芸能界最強の占い師・ゲッターズ飯田の一番弟子。五星三心占いと女性ならではの美容の知識を活かした開運メイクや開運ファッションを得意とする。テレビ、ラジオ、雑誌、WEBメディアなど幅広く活躍中。著書に「ぷりあでぃす玲奈presents 幸せを導く運の磨き方」（宝島社）など。







「出会いの季節」第一印象を上げるコツ



3月から4月は別れとともに新しい出会いも増える時期。今回は、人に好印象を与えたり、コミュニケーション力を高めたりと、対人運アップにつながる行動について、ぷりあでぃすさんからのお話。







初対面の人に会うときの「ヘアスタイル」

まず簡単にできるのが、耳を出すヘアスタイルにすることです。できれば両耳がベスト。耳にかけるだけでもいいですし、まとめ髪にしてもOKです。情報が入ってくる場所である耳を出すことで、コミュニケーション力がアップするといわれています。逆に人の影響を受けたくないという人は耳をあえて隠すのもありです。







シンプルに「相手を褒める」癖をつけて

自分から話を振るということも、対人運アップには大切なアクション。名刺を褒めてみたり、服やネイルについて触れてみたり。褒められて嫌な気持ちになる人はそうそういません。もし人とコミュニケーションを取ることに苦手意識があるなら、ちょっとした挨拶から練習するといいでしょう。コンビニで店員さんにニコッと会釈したり、「ありがとうございます」とお礼を言ってみたり。日頃から癖をつけておくと、大事な場面でも自然と出るようになってくるでしょう。







（ぷりあでぃすさんからの具体的なアドバイス）

【全18ポイントの一覧】≫ゲッターズ飯田さん一番弟子に聞いた「初対面で嫌われない」癖にした方がいい習慣