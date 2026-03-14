【アカデミー賞】演技に引き込まれた歴代「最優秀主演女優賞」ランキング！ 2位「河合優実」、1位は？
物語の軸となる役柄を演じ、高い演技力が評価された最優秀主演女優賞の受賞者たち。心に残る名演が語り継がれています。
All About ニュース編集部は3月3日、全国10〜60代の男女300人を対象に「歴代日本アカデミー賞受賞者」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「演技に引き込まれた最優秀主演女優賞の歴代受賞者」ランキングを紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、『あんのこと』（2024年）で「第48回日本アカデミー賞 最優秀主演女優賞」を受賞した河合優実さんです。本作では、母親から虐待を受けて売春を強要され、薬物依存症になってしまった主人公・杏を演じています。
繊細な表現や圧倒的な存在感で、観る人の心を奪う熱演が話題に。河合さんは本作や『ナミビアの砂漠』（2024年）の演技で、「第67回ブルーリボン賞 主演女優賞」など、数多くの映画賞を総なめにしています。
回答者からは「リアル感がすごいから」（30代女性／埼玉県）、「繊細さと激しさの両立があったから」（40代男性／福岡県）、「演技が上手くてすごい女優だと思ったから」（30代女性／石川県）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、安藤サクラさんです。『百円の恋』（2014年）、『万引き家族』（2018年）、『怪物』（2023年）で最優秀主演女優賞を受賞しています。
『怪物』で最優秀主演女優賞に輝いた「第47回日本アカデミー賞」では、『ゴジラ−1.0』（2023年）で最優秀助演女優賞も受賞し、2冠達成の快挙を成し遂げました。また、安藤さんは現在放送中のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』の語りを担当しており、声の演技にも注目です。
回答コメントでは「ボクシングに打ち込む姿がすごかった」（40代男性／宮城県）、「セリフというよりも全身での演技や表情が凄く引きこまれました」（50代女性／広島県）、「独特の雰囲気があり迫力がすごいから」（20代女性／埼玉県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は3月3日、全国10〜60代の男女300人を対象に「歴代日本アカデミー賞受賞者」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「演技に引き込まれた最優秀主演女優賞の歴代受賞者」ランキングを紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：河合優実／49票
繊細な表現や圧倒的な存在感で、観る人の心を奪う熱演が話題に。河合さんは本作や『ナミビアの砂漠』（2024年）の演技で、「第67回ブルーリボン賞 主演女優賞」など、数多くの映画賞を総なめにしています。
回答者からは「リアル感がすごいから」（30代女性／埼玉県）、「繊細さと激しさの両立があったから」（40代男性／福岡県）、「演技が上手くてすごい女優だと思ったから」（30代女性／石川県）といったコメントが寄せられています。
1位：安藤サクラ／74票
1位にランクインしたのは、安藤サクラさんです。『百円の恋』（2014年）、『万引き家族』（2018年）、『怪物』（2023年）で最優秀主演女優賞を受賞しています。
『怪物』で最優秀主演女優賞に輝いた「第47回日本アカデミー賞」では、『ゴジラ−1.0』（2023年）で最優秀助演女優賞も受賞し、2冠達成の快挙を成し遂げました。また、安藤さんは現在放送中のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』の語りを担当しており、声の演技にも注目です。
回答コメントでは「ボクシングに打ち込む姿がすごかった」（40代男性／宮城県）、「セリフというよりも全身での演技や表情が凄く引きこまれました」（50代女性／広島県）、「独特の雰囲気があり迫力がすごいから」（20代女性／埼玉県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)