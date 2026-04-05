アメリカのトランプ大統領は5日、先週イランで撃墜されたアメリカ軍のF15戦闘機の乗務員のうち、行方が分からなかった1人が救出されたと発表しました。トランプ大統領は5日、イランで「アメリカ軍が大胆な救助作戦を成功させ、乗務員の1人を救出した」とSNSで発表しました。アメリカメディアは3日、F15戦闘機がイラン側から撃墜され、乗務員1人の行方が分からなくなったと報じていました。トランプ氏は乗務員について「イランの山