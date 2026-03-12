トヨタの「高級ワゴンSUV」に“特別モデル”設定！

2025年11月20日、トヨタはクラウン誕生70周年を記念して「クラウンエステート」の特別仕様車2車種を発売しました。

一体どのようなモデルなのでしょうか。

【画像】超カッコいい！ これがトヨタの「高級ワゴンSUV」です！（30枚以上）

1955年に誕生した初代クラウンは、「もはや戦後ではない」と称された高度経済成長期に、先進国入りを目指す日本の象徴として登場しました。

1966年発売の「カローラ」が庶民の足となったのに対し、当初のクラウンは一握りの富裕層のみが手にできる羨望の的でした。その歴史は現行車の中でも極めて長く、「ランドクルーザー」に次ぐトヨタの重鎮として君臨し続けています。

2022年に登場した現行型16代目クラウンは、これまでの「セダン中心」という基本スタイルを大胆に塗り替え、4つの異なるスタイルを展開しています。

伝統的な高級感を守る「セダン」に加え、セダンをリフトアップした斬新な「クロスオーバー」をはじめ、スポーティなSUVの「スポーツ」、そしてSUVとステーションワゴンを融合させた「エステート」をラインナップ。

時代に合わせて姿を変えつつも、多様なライフスタイルに寄り添う新しいクラウンの形へと進化を遂げています。

そして、特別仕様車が設定されたクラウンエステートは、ボディサイズが全長4930mm×全幅1880mm×全高1625mm、ホイールベースは2850mmです。

パワートレインは2.5リッター直列4気筒エンジンをベースにしたプラグインハイブリッド（PHEV）およびハイブリッド（HEV）で、いずれも前輪と後輪の両方にモーターを配置することで、4つの車輪を力強く駆動させる仕組みになっています。

トランスミッションは電気式無段変速機で、駆動方式は4WDのみ。燃費（WLTCモード）は車格のわりに優秀でPHEVが20.0km／L、HEVが20.3km／Lとなっています。

今回、ESTATE RS “THE 70th”とESTATE Z “THE 70th”の2車種が発売となりました。これらはクラウンエステートに設定されている「RS」および「Z」の両グレードをベースとした特別仕様車です。

エクステリアは、マットブラック塗装の専用21インチホイールや「THE 70th」ロゴをあしらった専用サイドデカールが目立ちます（デカールはメーカーオプション）。

カラーリングにおいても、「日本の風景と調和」をテーマとし、ドアミラーの付け根から窓のラインに沿ってルーフまでを大胆に塗り分けた斬新な2トーンカラーがメーカーオプションに設定。

「プレシャスメタル×プレシャスホワイトパール」と「プレシャスメタル×ブラック」の2色が用意され、特別仕様車ならではの洗練された佇まいを演出しています。

インテリアでは「THE 70th」ロゴをあしらったプレミアムシフトノブ、インストルメントパネル、プロジェクションカーイルミなどを採用して“特別な一台”を演出。

専用スポーツアイテムとしてディンプル（滑り止め）加工を施した本革巻き3本スポーツステアリングホイールや、スポーツレザーにレッドステッチを組み合わせたスポーツシート、それにドライバーの高揚感を誘うアルミペダル（アクセル・ブレーキ）が採用されています。

価格（消費税込）は、ESTATE RS “THE 70th”が820万円、ESTATE Z “THE 70th”が642万円です。

※ ※ ※

長い歴史を刻んできたクラウンにとって、今回の特別仕様車はまさに70周年の節目を飾るにふさわしいモデルです。

この特別なエステートを相棒に選ぶことで、日々のドライブはもっと楽しくなり、暮らしそのものが一段と上質なものに感じられるはずです。