元・片付けられない漫画家が気づいた「余白」の大切さ。引っ越しでものを減らしたら、部屋がぐっと快適に

2026年3月6日 20時0分
ESSE-online

元・片付けられない漫画家の午後さん。引っ越しを機にものを減らしたことで、「余白」が生む心地よさに気づいたそうです。今回は午後さんに、快適な部屋づくりの秘訣を教えてもらいました。部屋の「余白」がもたらす、心地よさとは…？

午後：片づけが苦手だった漫画家。今では部屋の掃除が大好きに
猫：午後家の元飼い猫♂（享年22）。今も作者の心の中にいて、時折作者に喝を入れたり、励ましたりする。