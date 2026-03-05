【カルディ最新セール】各地でコーヒー豆特価＆商品10％オフに。3月6日以降スタートの対象店舗まとめ。

カルディコーヒーファームの公式サイトでは、全国各地のセール情報が随時更新されています。

今回は3月5日時点で発表されている、3月6日以降に開催の「お客様感謝セール」と「オープンセール」の情報をまとめました。

東京から広島まで...

「お客様感謝セール」と「オープンセール」は、同様の割引が適用されます。

オリジナルコーヒー豆が特別価格、オリジナルコーヒー豆を除く商品が店頭表示価格から10％オフに。

オリジナルコーヒー豆の購入は1人10個まで。商品10％オフには一部除外品があります。

対象店舗は以下の通り。

【3月6日から10日】お客様感謝セール

・モザイクモール港北店（神奈川県）

・小田急マルシェ新百合ヶ丘店（神奈川県）

・御影店（兵庫県）

・大宮マルイ店（埼玉県）

【3月6日から10日】オープンセール

・ロンモール布施店（大阪府）

・イオンセントラルスクエア静岡店（静岡県）

【3月11日から15日】お客様感謝セール

・北千住マルイ店（東京都）

【3月12日から16日】お客様感謝セール

・マルイファミリー溝口店（神奈川県）

・ゆめタウン広島店（広島県）

首都圏をはじめ、幅広い地域でセールが開催されます。この期間を利用して、お得に買い物を楽しんでみては。

（東京バーゲンマニア編集部）