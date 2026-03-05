【カルディ最新セール】各地でコーヒー豆特価＆商品10％オフに。3月6日以降スタートの対象店舗まとめ。
カルディコーヒーファームの公式サイトでは、全国各地のセール情報が随時更新されています。
今回は3月5日時点で発表されている、3月6日以降に開催の「お客様感謝セール」と「オープンセール」の情報をまとめました。
東京から広島まで...
「お客様感謝セール」と「オープンセール」は、同様の割引が適用されます。
オリジナルコーヒー豆が特別価格、オリジナルコーヒー豆を除く商品が店頭表示価格から10％オフに。
オリジナルコーヒー豆の購入は1人10個まで。商品10％オフには一部除外品があります。
対象店舗は以下の通り。
【3月6日から10日】お客様感謝セール
・モザイクモール港北店（神奈川県）
・小田急マルシェ新百合ヶ丘店（神奈川県）
・御影店（兵庫県）
・大宮マルイ店（埼玉県）
【3月6日から10日】オープンセール
・ロンモール布施店（大阪府）
・イオンセントラルスクエア静岡店（静岡県）
【3月11日から15日】お客様感謝セール
・北千住マルイ店（東京都）
【3月12日から16日】お客様感謝セール
・マルイファミリー溝口店（神奈川県）
・ゆめタウン広島店（広島県）
首都圏をはじめ、幅広い地域でセールが開催されます。この期間を利用して、お得に買い物を楽しんでみては。
（東京バーゲンマニア編集部）