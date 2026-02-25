µÈËÜ¶½¶È¡È¥¬¥»È¡É¿Íµ¤´ë²è¡ÖÀäÂÐ¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×À¤³¦Å¸³«¤Ø·ÀÌó¡¢ÊÆÂç¼ê¥á¥Ç¥£¥¢Àè¹ÔÊóÆ»
µÈËÜ¶½¶È¤Ï25Æü¡¢1989Ç¯¡ÊÊ¿¸µ¡Ë¤«¤éÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¥¬¥¤Î»È¤¤¤ä¤¢¤é¤Ø¤ó¤Ç¡ª¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å11»þ25Ê¬¡Ë¤Î¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¡ÖÀäÂÐ¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡Ê±ÑÂê¡ÖYOU LAUGH YOU LOSE¡×¡Ë¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÅ¸³«¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥Ñ¥ê¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È´ë¶È¥Ð¥Ë¥¸¥§¥¤¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤ò·ë¤ó¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î·ÀÌó¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÆ¹ñ¤ä±Ñ¹ñ¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ê¤É¡¢¥Ð¥Ë¥¸¥§¥¤¤¬Í¤¹¤ëÀ¤³¦25¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¡¢Ìó130¤ÎÀ©ºî²ñ¼Ò¤«¤é¤Ê¤ëÀ©ºî¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡ÖÀäÂÐ¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤Î¥í¡¼¥«¥ëÈÇ¤ÎÀ©ºî¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤·¤¿¡£
¡ÖÀäÂÐ¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤Ï¡¢¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¥¬¥¤Î»È¤¤¤ä¤¢¤é¤Ø¤ó¤Ç¡ª¡×Æâ¤Î´ë²è¤È¤·¤Æ»Ï¤Þ¤ê¡¢06Ç¯¤«¤é15Ç¯´Ö¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÂç³¢ÆüÆÃÊÌÈÖÁÈ¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¥¬¥¤Î»È¤¤¤ä¤¢¤é¤Ø¤ó¤Ç¡ª¡×¤Î´ë²è¹½À®¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¾¾ËÜ¿Í»Ö¡Ê62¡Ë¤¬´ë²è¤·¤¿¡Ö¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ë¡×¤Ï¡ÖLOL:Last One Laughing¡×¤È¤·¤Æ±Ñ¹ñ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥á¥¥·¥³¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥«¥Ê¥À¤Ê¤É25°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç¥í¡¼¥«¥ëÈÇ¤¬À©ºî¡¢Å¸³«¤µ¤ì¡¢¥Ð¥Ë¥¸¥§¥¤¤Ï¤½¤ÎÆâ11¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ÎÀ©ºî¤òÃ´¤Ã¤¿¡£Æ±¤¸¤¯¾¾ËÜ¤¬´ë²è¤·¤¿¡ÖFREEZE¡×¤â¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Ë¤Æ¥í¡¼¥«¥ëÈÇ¤¬À©ºî¡¦ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
µÈËÜ¶½¶È¤ÎÆ£¸¶´²ÂåÉ½¼èÄùÌòÉû¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤ÎÀ©ºî¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò¸Ø¤ë¥Ð¥Ë¥¸¥§¥¤¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÍÍ¤È¶¦¤Ë¡¢¡ØÀäÂÐ¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¤Î³¤³°Å¸³«¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÇºÇ¤â¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Î°ì¤Ä¤È¼«Éé¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¥Ð¥Ë¥¸¥§¥¤¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¥Á¡¼¥Õ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼³«È¯ÀÕÇ¤¼Ô¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¿¥¦¥ó¥ê¡¼»á¤â¡Ö¡ØÀäÂÐ¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÇÄ¹Ç¯°¦¤µ¤ì¡¢¹ñÌ±Åª¥Ò¥Ã¥È¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥³¥á¥Ç¥£¤ÎÄêÈÖ¤Ç¤¹¡£Í·¤Ó¿´¤¬¤¢¤ê¡¢Í½Â¬ÉÔÇ½¤Ç¡¢¹ñºÝÅ¸³«¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£24»þ´Ö¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤¬¡¢»þ´Ö¤È¤È¤â¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡È¾Ð¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡É¶ÛÄ¥´¶¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¾Ð¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë²Ê¤µ¤ì¤ëÈ³¥²¡¼¥à¤¬¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ÎÌÌÇò¤µ¤ò¤¤¤Ã¤½¤¦°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥í¡¼¥«¥é¥¤¥º¤Î¼«Í³ÅÙ¤âÈó¾ï¤Ë¹â¤¯¡¢Åö¼Ò¤Î¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤òÊä´°¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢³Æ¥ì¡¼¥Ù¥ë¤ä¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤¬¡¢ÃÏ°è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸ÄÀ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¡È»Ô¾ì¤òÂåÉ½¤¹¤ë¡É¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÈ¯É½¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Î·ÝÇ½¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖVariety¡×¤¬¡¢ÆüËÜ»þ´Ö24Æü¿¼Ìë¤ËÆÈÀê¥¹¥¯¡¼¥×¤È¤·¤ÆÀè¹ÔÊóÆ»¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Ð¥Ë¥¸¥§¥¤¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥ÈÇã¼ýÀÕÇ¤¼Ô¥Ø¥ì¥ó¡¦¥°¥ì¡¼¥È¥ì¥Ã¥¯¥¹»á¤¬µÈËÜ¶½¶È¤È¸ò¾Ä¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£º£¸å¡ÖÀäÂÐ¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤Ï¡¢¥Ð¥Ë¥¸¥§¥¤¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬25Æü¤Ë±Ñ¥í¥ó¥É¥ó¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¾å±Ç²ñ¡Ö¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°2026¡×¤Î¥µ¡¼¥É¥Ñ¡¼¥Æ¥£ºîÉÊ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£Æ±¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤ÏÂ¾¤Ë¡¢TBS¤¬À©ºî¤¹¤ë¡ÖSASUKE Ninja Warrior¡×¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£