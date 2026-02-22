この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

本記事は広告主から依頼を受けて制作したPR記事です。



YouTubeチャンネル「家計の味方」が「【Suica経済圏攻略】モバイルSuicaへ切り替え・ビューカード・JRE BANKの3点セットでOK！【PR】」を公開した。動画では、JR東日本のサービスを最大限お得に利用するための「Suica経済圏」について解説。「モバイルSuicaへの切り替え」「ビューカード」「JRE BANK」の3つを揃えることが最適解であると結論づけている。



動画の前半では、決済手段としてのSuicaについて言及。「カードタイプのSuicaを使っている人は、今すぐにでもモバイルSuicaに乗り換えることをおすすめします」と強く推奨した。その理由はポイント還元率の差にある。鉄道利用時のポイント還元率は、カードタイプが0.5%であるのに対し、モバイルSuicaは2.0%と4倍もの開きがあるという。さらに、モバイルSuicaであれば定期券の購入でも同様に還元を受けられるほか、同一運賃区間を月10回利用すると1回分が還元される「リピートポイントサービス」などの恩恵も受けやすい。



続いて、Suicaへのチャージ方法として、JR東日本グループのクレジットカード「ビューカード」を紹介。モバイルSuicaへのチャージで常時1.5%のポイント還元が受けられるほか、唯一「オートチャージ」に対応している点が最大のメリットだとした。具体的なおすすめカードとして、年1回の利用で年会費が無料になる「ビックカメラSuicaカード」や、駅ビルでの還元率が高い「JRE CARD」などを挙げ、ライフスタイルに合わせた選び方を解説している。



動画の後半では、2024年に開始された新サービス「JRE BANK」の活用法を詳説した。これは楽天銀行と提携したネット銀行サービスで、利用状況に応じてJR東日本の特典が受けられる。特に注目すべきは「運賃4割引券（優待割引券）」だ。預金残高50万円以上かつビューカードの引き落とし設定などの条件を満たすことで、年間最大10枚の割引券が付与される可能性があるという。動画内では「東京～新青森間の新幹線であれば、片道約6,800円も安くなる」と試算し、そのインパクトの大きさを強調した。



最後に動画は、これら3つのサービスを連携させることで、「鉄道に乗っているだけで3.5%還元」や「運賃4割引」といった強力なメリットを享受できると総括。2026年には運賃の値上げも予定されていることから、今のうちにこれらのお得な仕組みを整えておくべきだと締めくくった。