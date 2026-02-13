『名探偵コナン』R163 検問を通っていない！ 犯人の車はどこへ
アニメ『名探偵コナン』のR163「風の女神・萩原千速（後編）（デジタルリマスター）」のあらすじと先行カットが到着した。
『名探偵コナン』は、青山剛昌による同名漫画のアニメ化作品。
高校生探偵・工藤新一は、謎の組織の手によって薬物で殺害されかける。命は取り留めたが子供の姿に変身してしまった新一は、正体を隠して江戸川コナンと名乗り、幼馴染の毛利蘭、その父親である探偵・毛利小五郎、少年探偵団たちと協力しながら様々な難事件に挑む。
R163話のあらすじはこちら。
＜R163話「風の女神・萩原千速（後編）（デジタルリマスター）」＞
人違いで誘拐されてしまった阿笠博士。黄色い逃走車を追っていた千速とコナンだったが、頼みの綱である探偵バッジが誘拐犯に見つかり、処分されてしまう。阿笠博士が持っていた盗聴器から聞こえる音だけで追跡を続ける中、千速は逃走先に検問があることに気が付く。安堵する二人だったが、到着して告げられたのは「黄色い車は通過していない」ということだった。犯人の車はどこに消えたのか？ 阿笠博士にタイムリミットが迫る！
＞＞＞『名探偵コナン』R163の先行カットをすべてチェック！（画像6点）
（C）青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
