NHKÆ¤ÏÀÈÖÁÈ·çÀÊ¡ÖÍ·Àâ¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ë¤À¤±¤Ï´ªÊÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤È¸À¤ï¤ì¡×¹â»ÔÁíÍý¤¬¼áÌÀ¡Ö¤ªÍÎÉþ¤â·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡×2²ó¶¯Ä´
¡¡½°µÄ±¡Áªµó¤Ç¤ÎÎò»ËÅª¾¡Íø¤ò¼õ¤±¡¢¹â»ÔÁáÉÄÁíÍý¤¬9Æü¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢Áªµó´ü´ÖÃæÍ£°ì¤ÎÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¤À¤Ã¤¿NHK¤ÎÆ¤ÏÀÈÖÁÈ¤ò·çÀÊ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼ÁÌä¤¬½Ð¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¹â»ÔÁáÉÄÁíÍý¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡µ¼Ô¤¬¡ÖÁªµó´ü´ÖÃæ¤ËÆ¤ÏÀÈÖÁÈ¤òÄ¾Á°¤Ë¥¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤¿ÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌîÅÞ¤ÎÈãÈ½¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿ÂÐ±þ¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤ÈÈãÈ½¤Ø¤Î¼õ¤±¤È¤á¤òÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¼ÁÌä¡£
¡¡¹â»ÔÁíÍý¤Ï¡ÖÆ¤ÏÀÈÖÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤´¼ÁÌä¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤ÞÊóÆ»¤¬¤µ¤ì¤¿¤êÌîÅÞ¤«¤éÈãÈ½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À»ä¼«¿È¤¬Æ¤ÏÀÈÖÁÈ¤òÆ¨¤²¤ëÍýÍ³¤Ï²¿¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Á¤ç¤¦¤ÉÁªµóÀï¤ÎÈ¾¤Ð¤Î½µËö¤ÎÆ¤ÏÀÈÖÁÈ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Ï¤Þ¤¿¤È¤Ê¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤È¤é¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤â¤·¡¢¤ªÍÎÉþ¤â·è¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢½Ð±é¤Î°Õ»×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¤¿¤À³§ÍÍ¤â¤´¾µÃÎ¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢Ï¢Æü¤ÎÍ·Àâ¤ÎÃæ¤Ç½ù¡¹¤Ë»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¼ê¤Î¾É¾õ¤¬°²½¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËÌÚÍËÆü¡¢¶âÍËÆü¡¢ÅÚÍËÆü¤ÎÍ·Àâ¸å¾É¾õ¤¬°ìÃÊ¤È°²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍ·Àâ¤ò1Æü¥¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆÉÂ±¡¤Ç¥ì¥ó¥È¥²¥ó¤â»£¤ê¤¿¤¤¡¢¼£ÎÅ¤â¼õ¤±¤¿¤¤»Ý¤ò¸ò¾Ä¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤ï¤ê¤ÈÁá¤á¤Ë»ä¤ÎÍ·ÀâÆüÄø¤¬¸õÊä¼Ô¿Ø±Ä¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¤ß¤Ê¤µ¤ÞSNS¤Ê¤É¤Ç¹â»Ô¤µ¤óÍè¤ë¤è¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡¢¡ØÍ·Àâ¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ë¤À¤±¤Ï´ªÊÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿½µËö¤ª¤è¤Ó½µÌÀ¤±¤ÎÍ·ÀâÆüÄø¤Ç¤¹¤È¤«¡¢ÅÚÍËÆü¤Î³°¸òÆüÄø¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿±Æ¶Á¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¼þ°Ï¤Î¤´ÇÛÎ¸¤â¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¥ê¥¦¥Þ¥ÁÀìÌç¤Î°åÌ³´±¤ò¼êÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ÆüÍËÆü¤ÎÄ«¤Ë¸øÅ¡¤ÇÃúÇ«¤Ê¿Ç»¡¤ò¤·¤ÆÄº¤¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤ÏÅöÆüÈÖÁÈ½ÐÀÊ¤¹¤Ù¤¯»ñÎÁ¤âÆÉ¤ß¡¢¤ªÍÎÉþ¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á°Ìë¤Î¥¹¥¿¡¼¥Þ¡¼¤µ¤ó¥¤¥®¥ê¥¹¼óÁê¤È¤Î²ñÃÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊâ¤¤Ê¤¬¤é¡Øº£¼ê¤òÄË¤á¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¿½¤·¾å¤²¤¿¤é¡¢ËÜÅö¤ËÊñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤ÊÍ¥¤·¤¤°®¼ê¤Ç¤´ÇÛÎ¸¤â¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¿ïÊ¬Çº¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤À¼ê¤Î¾õ¶·¤òÁêÅö·üÇ°¤·¤¿´±Ë¼Ä¹´±¤«¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤ÎÆü¤ÎÍ·Àâ¤âÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¥¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Á¤ãº¤¤ë¤·¡¢¤½¤Î¼¡¤Î½µ¤Î¤³¤È¤â¹Í¤¨¤¿¤é¡¢¤³¤ÎºÝ¤Á¤ã¤ó¤ÈÀìÌç¤Î°åÌ³´±¤¬¼êÇÛ¤Ç¤¤¿¤ó¤À¤«¤é¼£ÎÅ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¹Ô¤¦¤Ù¤¤À¤È¶¯¤¯ÀâÆÀ¤µ¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËµÞ¤¤çÈÖÁÈ½Ð±é¤ò¥¥ã¥ó¥»¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÄ¾Á°¤Þ¤ÇÌ±Êü¤ÎÆ¤ÏÀÈÖÁÈ¤Ê¤É½Ð¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢NHK¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¤¿¤¤¤Ø¤ó¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤¿¤³¤È¤ª¤ï¤Ó¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Þ¤·¤Æ¤â¤½¤Î¸å¤Ê¤ó¤È¤«Í·Àâ¤ò´èÄ¥¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÁªµó¤â½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥ì¥ó¥È¥²¥ó¤È¤ê¤¢¤¨¤º»£¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¼£ÎÅ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ËüÁ´¤ÎÂÖÀª¤Ç¹ñ²ñ¤ËÎ×¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¡ÊABEMA NEWS¡Ë