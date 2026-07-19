人材流出が止まらないフジテレビアナウンサーに続き、制作現場の中核を担う社員まで相次いで退社するなか、新たなパワハラ疑惑が浮上している。「7月17日配信の『WEB女性自身』が、同局の中堅エースと評された30代社員の、7月1日付での退社を報じました。この社員は『FNS27時間テレビ』の総合演出や『新しいカギ』を手がけ、AD時代には『アウト×デラックス』も担当した実力派です」（芸能担当記者）その社員は、以前からNet