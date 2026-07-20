◇パ・リーグ日本ハム0―3オリックス（2026年7月20日京セラＤ）日本ハムは初回のミスからの失点も響き、0―3でオリックスに敗れた。初回1死から渡部の遊ゴロを水野が一塁へ悪送球。二塁まで進まれると、先発の有原が西川に左前打を浴び、一、三塁。ここで進藤の捕逸でミスミス先制点を献上した。チームの失策数は12球団でもダントツの「60」に到達。新庄監督は「そんなダントツはいらない」と苦笑いしながら、悩める心中