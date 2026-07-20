宮内庁が7月9日に公式インスタグラムで公開した、蚕が作った繭を外す作業である「天蚕収繭（てんさんしゅうけん）」を雅子さまが行なわれる様子が大きな反響を呼んでいる。投稿には7月17日時点で18万4000件を超える「いいね！」が寄せられた。前後の投稿の「いいね！」がおよそ4万件前後だったことを踏まえると、その注目度の高さが際立つ。軍手を着け、自ら枝を切る雅子さまの自然体の姿が、多くのユーザーの関心を集めたとみら