東京を中心に首都圏で100店舗以上を展開し、サラリーマンや学生の胃袋を支え続ける『名代 富士そば』。1966年の創業以来、駅前などで24時間営業しているお馴染みのチェーン店だが、SNS上で“激レアメニュー”が話題を呼んでいる。【写真】「美味すぎて動揺」人気芸人も絶賛した『富士そば』の激レアメニュー『富士そば』の激レアメニューキッカケとなったのは、お笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政が7月10日にポストした、と