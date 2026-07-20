19日、横浜市の住宅街で3歳の男の子が道路を横断中に車と衝突し、死亡する事故があり、運転手の52歳の男が逮捕されました。警察によりますと19日午後6時すぎ、横浜市南区の住宅街で近くに住む中国籍の陳昊霖ちゃん（3歳）が、バンタイプの貨物自動車と衝突する事故がありました。陳昊霖ちゃんは道路の反対側にいた祖母に向かって横断歩道のない場所を1人で横切ろうとしたところバンと衝突したということで、病院に搬送されましたが