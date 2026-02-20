北海道にある私立高校の講師をしていた男性（50代）から在学中に性被害を受けたとして、20代の女性が男性と学校法人を相手取り、約1980万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が2月20日、札幌地裁であった。守山修生裁判長は、原告の性的自己決定権が侵害されたと認めて、男性に1100万円の支払いを命じた。一方、学校法人に対する請求は棄却した。●「断ればどうなるかわからない」判決によると、当時15歳だった女性は、男性が担当する