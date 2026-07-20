スポニチスポニチアネックス

ロッテ角中勝也、今季限りでの現役引退表明 最終決断きっかけは一つの三振

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • ロッテの角中勝也外野手（39）が今季限りでの現役引退を表明した
  • オリックス戦での空振り三振が決め手となり「もう無理かな」と感じたという
  • 独立リーグ出身として首位打者2度など数々のNPB初記録を打ち立てた選手
記事を読む

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 大工、妻遺体を新築の下に埋める
  2. 2. 松下洸平 SNSで第1子誕生を報告
  3. 3. 顔の大きさ2倍 息子が逆さで死亡
  4. 4. 江の島に異変 猛暑で客スカスカ
  5. 5. 松本潤は「生意気で嫌いだった」
  6. 6. 森保監督「スペイン目指すべき」
  7. 7. コンビニトイレで賠償強要? 逮捕
  8. 8. チャンス大城 スベり過ぎて通報?
  9. 9. 川口春奈の交際は「禁断の恋」か
  10. 10. W杯決勝、前半終了から約27分後に後半キックオフ…史上初ハーフタイムショーが影響
  1. 11. 現場に来ない日も? VIVANT降板
  2. 12. 川口春奈 結婚後の拠点巡りX議論
  3. 13. 森川葵の「激ヤセぶり」に心配
  4. 14. どさん子 消えかけた味噌の老舗
  5. 15. 母娘3人を切りつけ 少年は転落死
  6. 16. 車「保有」認めず…裁判所が警告
  7. 17. きまぐれクック 空き巣500万被害
  8. 18. W杯決勝 米国歌斉唱に疑問噴出
  9. 19. AV作品の構図酷似騒動の続報報告
  10. 20. キスし観戦 W杯中継で不倫バレる
  1. 1. 大工、妻遺体を新築の下に埋める
  2. 2. 顔の大きさ2倍 息子が逆さで死亡
  3. 3. コンビニトイレで賠償強要? 逮捕
  4. 4. どさん子 消えかけた味噌の老舗
  5. 5. 母娘3人を切りつけ 少年は転落死
  6. 6. 浴室は「24時間換気」すべきか
  7. 7. キスし観戦 W杯中継で不倫バレる
  8. 8. 男性転落 巻き込まれた女性死亡
  9. 9. 高市首相 鈴木大臣とギクシャク?
  10. 10. ChatGPT・Gemini・Claude 選び方
  1. 11. 患者殺害 細菌の遺伝子情報一致
  2. 12. ルフィG 戦慄の拷問実態が判明
  3. 13. 愛子さま 静養で見せた夏私服
  4. 14. Gマークのトンボがいたら連絡を
  5. 15. サップで大学生転落 救助も死亡
  6. 16. 子育て世帯6割超「生活苦しい」
  7. 17. 道路横断の3歳児 車と衝突し死亡
  8. 18. 中国でドラえもん無断使用が横行
  9. 19. 退職代行後 住宅手当で請求届く
  10. 20. 3年ぶり「越境台風」の可能性
  1. 1. 座席で大股開き 迷惑男性に悲劇
  2. 2. 高2娘が妊娠 相手の両親から嫌味
  3. 3. ワンピカード転売 最高1千万円超
  4. 4. 脇の汗ジミ 10代の58%相談できず
  5. 5. 夫の前でもウィッグ外さず…理由
  6. 6. 娘が巨額脱税か 父は元参院議員
  7. 7. 「歌舞伎町の先生」の仕事術
  8. 8. 香山氏 中国語学ぶ理由が炎上か
  9. 9. 億当て習慣とおすすめ開運購入日
  10. 10. カビ取って提供 暴露投稿が波紋
  1. 11. 祇園祭の露店 食品が直置きか
  2. 12. トランプ氏 中国批判演説に打算
  3. 13. 「高市やばい」トレンド入りの訳
  4. 14. ディズニー 10月に入園料値上げ
  5. 15. 宮内庁が回答 一時金支給の有無
  6. 16. 35度超 都内で今年初の猛暑日
  7. 17. 配偶者&子 皇族になった例なしか
  8. 18. 外環道で積み荷が崩壊 男性死亡
  9. 19. 意外と気づかぬモラハラのサイン
  10. 20. 校外で性加害 排泄物食べさせる
  1. 1. 知能高い人ほど乗る車が明らかに
  2. 2. 富士電機グループの2人逮捕 中国
  3. 3. スウェーデンで子ども暗殺者増加
  4. 4. イラン南部上空 MQ9か低空飛行
  5. 5. カモメが羽アリ大食いで千鳥足に
  6. 6. ルーニー 約束守りハドソン川へ
  7. 7. 元市議の携帯交換 警察が見逃す
  8. 8. 革命防衛隊 米支援船2隻を阻止
  9. 9. 産業と暮らしを支える人工知能　上海・世界AI大会に見る最新成果
  10. 10. 大麻栽培を見抜く意外な方法
  1. 11. 世界AI大会、会場を彩るロボットたち　上海市
  2. 12. 米軍 イランへ9夜連続で攻撃継続
  3. 13. 英政府 ゴミ犯罪に罰金大幅増額
  4. 14. バンコク火災 死者34人に拡大
  5. 15. 4000万円で落札した「乾隆帝時代の梅壺」、鑑定結果は6000円―中国
  6. 16. 米軍 中東配備を強化 緊張高まる
  7. 17. スペイン優勝 トランプ氏に野次
  8. 18. キーウ 弾道ミサイル大規模攻撃
  9. 19. 米軍 イランへ8日連続攻撃を継続
  10. 20. 若き牧師 妻の転落死に潜む疑惑
  1. 1. エアコン買替え前に数千円の選択
  2. 2. NISA全振り男性 急出費で損切り
  3. 3. 中国外しで ホタテ輸出が伸びる
  4. 4. 長男が帰省 年金1カ月分消えた
  5. 5. 普段の通勤電車が「180度変貌」
  6. 6. 「イオンラウンジ」廃止求める声
  7. 7. 事情知っていた佐藤二朗の事務所
  8. 8. 20代女性 韓国より東南アジアへ
  9. 9. ヨドバシ池袋進出 ビック苦境へ
  10. 10. 船井電機 迷走の末に買収される
  1. 11. 世界的な抹茶ブーム 緑茶に影響
  2. 12. 「本能寺の変」当日に絶望的本音
  3. 13. 令和8年改正 不動産相続に新基準
  4. 14. 米国高配当株 NISAで落とし穴
  5. 15. 年収が高い自動車メーカー・部材会社ランキング2025【トップ5】大赤字の日産が2位、1位は？
  6. 16. ムーンショット 米AI株に打撃
  7. 17. 食事時間で体重と血糖値が改善
  8. 18. 中古戸建て 修繕費を賢く減らす
  9. 19. FPが警告 年金の損得勘定の盲点
  10. 20. Olive限定「りぼん」で最大3万pt
  1. 1. 警察サイト 閲覧をバレずに離脱
  2. 2. 透明イヤホン Nothing Ear(3a)
  3. 3. iPhone 16eがAmazonで最大22%OFF
  4. 4. 楽天モバイル 固定回線化に転機
  5. 5. W杯決勝「スペインvsアルゼンチン」7月20日4時。NHK、DAZNでハーフタイムショーも放送/配信
  6. 6. DJI、ブランド体験スペースを二子玉川などにオープン　秋には表参道に公式ストアを開設
  7. 7. 楽モバ auローミング終で変化か
  8. 8. iPhone 18 Pro 厚み増しの理由
  9. 9. 2万円台でGoogle TV内蔵、1200ANSIの家庭用プロジェクター『PUTRIMS P66』の使用感を実機検証
  10. 10. Apple iCloud＋も日本で値上げ
  1. 11. 容器にヒビ…松屋でトラブル頻発
  2. 12. CoMaps オフライン地図を無料で
  3. 13. どの指に付けてもいいの？ズボラでも体調管理できるスマートリングを実際に試着してみた
  4. 14. Engadget日本版 終了のご挨拶
  5. 15. W杯決勝、DAZNでハーフタイムショーも全編無料配信。7月20日4時キックオフ
  6. 16. 台北スマートテックパビリオンが「TAIWAN EXPO JAPAN 2026」に出展 / バーガーキング「ペッパーガーリック」【まとめ記事】
  7. 17. おいおい大丈夫かこのスタンプ？　急成長中のメッセージアプリ『Telegram』が何だかいろいろとヤバい
  8. 18. セールでApple製品が最大26％OFF
  9. 19. 意外と知らない？LINEの無料スタンプを今すぐダウンロードして使う全手順
  10. 20. WordPressで「左利きのユーザーほど遭遇しやすいバグ」が7年越しに修正へ
  1. 1. 森保監督「スペイン目指すべき」
  2. 2. W杯決勝、前半終了から約27分後に後半キックオフ…史上初ハーフタイムショーが影響
  3. 3. W杯決勝 米国歌斉唱に疑問噴出
  4. 4. スペイン W杯2度目の頂点に立つ
  5. 5. W杯決勝 アルゼンチン数的不利
  6. 6. メッシ「相手の方が上だった」
  7. 7. アルゼンチンの行為に非難殺到
  8. 8. 日本バレー男子 NL予選12戦全勝
  9. 9. 足ゴツい…大谷長男の写真に注目
  10. 10. 競輪の伏見選手 レースで事故死
  1. 11. メッシ無念 連覇を逃し座り込む
  2. 12. W杯 試合終了直後に乱闘騒ぎも
  3. 13. W杯決勝後 両DFが激しく衝突
  4. 14. 久保建英「メッシ光って見えた」
  5. 15. 「BTSめちゃかっこよかった」「世界的に見ても有名なんやな」ハーフタイムショーを盛り上げた人気アーティストに脚光！「ちょっとびっくりした」【Ｗ杯決勝】
  6. 16. 【Ｗ杯】３９歳メッシと１９歳ヤマルが感動の抱擁　記念撮影での出会いから１９年　バルセロナ新旧「１０番」健闘たたえ合う…ネットも感動「最高に美しい」「泣きそうに」
  7. 17. 「いないのか」　日本早朝…W杯決勝で視聴者落胆　「物足りない」「寂しい」NHK中継にない名前
  8. 18. 板倉滉、マンチェスター・シティ加入決定！ローンで堂安律と同僚に
  9. 19. パレデス 試合後にレッドカード
  10. 20. トランプ氏 W杯決勝でブーイング
  1. 1. 松下洸平 SNSで第1子誕生を報告
  2. 2. 松本潤は「生意気で嫌いだった」
  3. 3. チャンス大城 スベり過ぎて通報?
  4. 4. 川口春奈の交際は「禁断の恋」か
  5. 5. 川口春奈 結婚後の拠点巡りX議論
  6. 6. 現場に来ない日も? VIVANT降板
  7. 7. 森川葵の「激ヤセぶり」に心配
  8. 8. きまぐれクック 空き巣500万被害
  9. 9. AV作品の構図酷似騒動の続報報告
  10. 10. VIVANT 新キャスト14人一挙発表
  1. 11. フワちゃん不適切発言の代償告白
  2. 12. 相葉と櫻井 FC会員数の格差波紋
  3. 13. ニコル 出産し住居問題に苦悩
  4. 14. 大スクープだぞ! ナイスクに反響
  5. 15. フジが退職者を難詰? ネット騒然
  6. 16. 有吉が壁終了に本音「ネタない」
  7. 17. 井口浩之、反論投稿を削除し謝罪
  8. 18. 有吉 絶対に行きたくない飲食店
  9. 19. 小宮山アナ ダジャレ便乗で話題
  10. 20. ジャンボたかおとの結婚秒読みか
  1. 1. スプラウト 美容液級の抗酸化力
  2. 2. バービー 夫に「めんどくせ〜」
  3. 3. 70代 GUスカート高見えコーデ
  4. 4. 丸善ラウンジ アイス食べ放題へ
  5. 5. 手が震えて 森七菜に悲しい過去
  6. 6. 初デートで女性が断った「車種」
  7. 7. 無印良品 夏麺を手軽に格上げ
  8. 8. 【ワークマン愛用品】社員が今でも手放せない過去の名作PB商品を本音レビュー
  9. 9. 人気モデル「暗黒の10代」あった
  10. 10. 【実話】「親を放置した代償」全裸で倒れた父→次々と壊れる臓器。20代一人っ子の壮絶な後悔に「明日は我が身」【作者に聞く】
  1. 11. 新橋の外資ホテル 3500円ティー
  2. 12. 自分が考えた“オチ”が新聞の4コマ漫画に!?ジョージアがツイッターで“笑えるセリフ”募集
  3. 13. 夏祭りデートで別れ 9つの理由
  4. 14. 「私がママを助けなきゃ」母の涙から、障害のある妹のケアを率先するようになった姉
  5. 15. 「運がいい人の謎」 心理学者が10年・数百人を調べて出した結論
  6. 16. 「もしかして引き抜き…？」社員からの呼び出しに淡い期待を抱いていたら
  7. 17. 【保存版】ダイエット中でも罪悪感ナシ！ ダイソーで買える低カロリー＆脂質ほぼゼロ「ヘルシーおやつ」4選。
  8. 18. 【ルック】セリーヌ 2024年ウィンターコレクション「LA COLLECTION DE L′ARC DE TRIOMPHE」公開
  9. 19. 【バイト】仕方なく先輩と連絡先を交換。すると、【まさかのメッセージ】が送られてきて絶句...！？
  10. 20. 元ドルが…安住アナと同じ症状に

ざっくり3行要約をライブドアブログに埋め込む

キャンセル
ライブドアブログ埋め込みコードを取得