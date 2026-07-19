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2025年国民生活基礎調査 子育て世帯の61.5％が「生活が苦しい」と回答

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 厚労省の2025年国民生活基礎調査で生活苦の実態が明らかになった
  • 子育て世帯の61.5%、母子世帯の82.1%が「生活が苦しい」と回答している
  • エコミスト門倉貴史氏は税金の使途の透明度が低いことを問題視した
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