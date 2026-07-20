今日20日(月・祝)の関東は日差しが強く、朝から気温がグングン上がっています。東京都心を含めて広く猛暑日となる予想で、内陸の一部では38℃くらいまで上がるでしょう。午後は山沿いを中心に雷雨の所がありそうです。気温前日より上昇広く35℃以上に関東は朝から広く晴れて、日差しが照り付けています。気温は、午前9時までにすでに多くの所で30℃を超えています。最高気温は、昨日19日より高く、35℃以上の猛暑日の地点が続