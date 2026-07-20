トランプ大統領の登場にはブーイングも起きた(C)Getty Images主役は選手たちだ。現地時間7月19日に行われた北中米ワールドカップ（W杯）ではスペイン代表がアルゼンチン代表を1−0で撃破。【写真】本当に消えている！FIFA公式が配信したトランプ大統領が映っていない実際のショットそして試合後の表彰式も大きく話題を集めている。物議をかもしているのは米国のトランプ大統領の登場シーンだ。アグレッシブなプレーでアル