YouTubeチャンネル「じたばたシニアライフ_普通の夫婦と猫の暮らし」が「60代からのマイルール4選〜老後を心豊かに暮らすために」と題した動画を公開しました。リタイア生活を送る夫婦が、老後を前向きに過ごすために実践している4つのルールについて、具体的なエピソードを交えて紹介しています。



動画の冒頭、夫婦は仕事を辞めてからの4年間を振り返り、時間が過ぎる早さを実感。妻は「気持ちの面でもマイルールを作っておいた方がいいんじゃないか」と提案します。1つ目のルールとして挙げたのは「ユーモアを忘れない」。夫は哲学者の土屋賢二氏の著書から「笑うということは、不幸な事態から重要性をはぎとることです」という一節を引用し、深刻になりがちな老後の悩みを軽くする工夫について語ります。



続いて紹介されたのは「面倒なことを先延ばししない」というルールです。年を取ると手続きなどを放置しがちですが、夫は「精神衛生上も良く」するために「当日か翌日ぐらいにはやってる」というスタンスを明かしました。また、「やりたいことをやる」というテーマでは、妻が地域活動のサークルへの参加や英語学習について言及し、「それぞれのペースでやればいい」と無理のない継続の大切さを説いています。



最後に挙げられたのは「暮らしを整える」。健康維持のために、夫は散歩や血圧測定を習慣にし、妻は「毎朝必ずコップ2杯の水を飲む」ことや、就寝前のエアロビクスを行っていることを紹介しました。また、高齢者の転倒事故を防ぐため、「物の片付けもキチっとする」ことの重要性についても触れられています。



夫婦が語り合うこれらのマイルールは、定年後の生活を心身ともに健やかに楽しむためのヒントになりそうです。これからの暮らし方を考えるきっかけにしてみてはいかがでしょうか。