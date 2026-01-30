見た目がかわいいと思う「三重県のお土産」ランキング！ 2位「シェル・レーヌ」を抑えた1位は？【2026年調査】
キリッと引き締まった冬晴れの下、日々の騒がしさをリセットして、心ときめくかわいいお土産を手に取ってみませんか。今回は圧倒的な愛らしさと共に、地域の魅力とこだわりが詰まったお土産をピックアップしました。
All About ニュース編集部では、2026年1月20日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、「見た目がかわいいお土産に関するアンケート」を実施しました。その中から、見た目がかわいいと思う「三重県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
2位：シェル・レーヌ（ブランカ）／44票2位にランクインしたのは、ブランカの「シェル・レーヌ」です。真珠の街・鳥羽ならではの貝殻の形をしたマドレーヌで、地元産の卵や小麦粉を使用。天然の「パールシェルカルシウム」が加えられており、外はサクッ、中はしっとりとした食感が楽しめます。上品な真珠貝のフォルムが女性を中心に高く支持されています。
回答者からは「ころんとした形が可愛いし、個装パッケージもおしゃれだから」（30代女性／兵庫県）、「あこや貝のかたちで見た目がかわいいから」（30代女性／愛知県）、「真珠の街・鳥羽で生まれた銘菓で、真珠貝の形がとっても可愛らしいマドレーヌだから」（50代男性／広島県）といった声が集まりました。
1位：赤福（赤福）／49票1位に輝いたのは、伊勢名物の「赤福」でした。お餅の上にこしあんをのせた餅菓子で、あんにつけられた三本の筋は五十鈴川の清流を表現しています。独特の曲線美を放つフォルムと、職人の指先で形作られた伝統的な造形は、シンプルながらもりんとしたかわいらしさを感じさせ、不動の人気を証明する結果となりました。
回答者からは「波のような餡の模様と食べやすいサイズがかわいいからです」（20代女性／奈良県）、「外側のあんこが滑らかなシルエットをしており上品だから。箱もお土産感があって可愛い」（20代女性／岡山県）、「三重と言ったらなんと言っても赤福なのと見た目もピンク色で可愛い」（40代女性／徳島県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)