アメリカ「スターバックス」客離れが止まらない理由…「満席で座れない」日本でも起きていた変化

日本で圧倒的な人気を誇るカフェチェーンと言えば、スターバックス。実は本国アメリカでは、スタバ離れが深刻になっています。2024年度の実績を見ていくと、北米エリアにおける利益は41％という大幅ダウン。2025年9月にはCEOであるブライアン・ニコル氏が、100店舗以上を閉鎖し約10億ドル規模のリストラを実行すると発表しました。

消費者のみならず、従業員からの不満も噴出。経営者と従業員のあいだのすさまじい賃金格差もそのうちのひとつです。ニコル氏の1年間の報酬は約9800万ドル（約143億円）で同社従業員の給与中央値の6666倍にも上り、米国最大の労働組合「米労働総同盟産別会議」の報告書では、米国に上場する主要500社の中で最大の格差になると話題になりました。

個性ある強みを持った競合店が登場

米国における業績悪化の理由を、インフレによる影響と断定づけるのは安易過ぎます。日本ではスタバを脅かすようなライバルが現れない一方で、米国では個性ある強みを持った競合店が続々登場しているのです。例えば「Panera Bread（パネラブレッド）」。アメリカとカナダで人気を集めているファストカジュアル形式のカフェベーカリーチェーンで、“ベーカリー界のスタバ”と言われるほどにまで成長しています。

同店の主力メニューは焼き立て作りたてのパン、サンドイッチ、スープ、サラダなど。しかもこれらに人工保存料、甘味料、香料、着色料をいっさい使用しないというコンセプトを掲げています。コーヒーの価格はスタバよりも少しだけ安く設定（ドリップの価格で比較すると、パネラは3ドル、スタバは3.15ドル）。またパネラが急成長を遂げている理由は、スタバでは未導入のコーヒーサブスクリプション（定額制飲み放題）。1か月約15ドルでコーヒーや紅茶が無制限に楽しめるため、焼き立てパンを魅力に感じる食事目的のリピーターを獲得しています。

そしてもう一つ最近注目されているのが、2017年に中国で創業した新進気鋭のカフェチェーン「luckin coffee（ラッキンコーヒー）」。中国では2023年にスタバの売上を上回り、2025年6月に初の米国店舗をオープンしました。アメリカで脅威だと言われる理由は、コーヒー価格の割安感を打ち出す戦略にあり。初めてのお客に対して約2ドルでドリンクを提供し、その後の価格はスタバよりも少々安く設定。またアイスココナッツラテやアルコールの風味を生かしたユニークなドリンクを多く開発することで、若い世代獲得を目指しています。

アメリカでは「テイクアウトして街で飲む」が主流

「日本人は働きすぎ」というイメージが定着しているかもしれません。しかしながら実態は異なり、アメリカ人の平均労働時間は日本人よりも勝る数値になっています。2024年の世界主要国の労働時間 国際比較統計・ランキング（※）によれば、アメリカの年間労働時間は1796時間、日本は1617時間。これはあくまでも平均値であり、人や職種、働く場所などの要因によって異なりますが、多くのアメリカ人は時間的ゆとりがある状況とは言えず、忙しいのが日常化。ゆっくりしたくてもできない状況にあると捉えることができます。

またアメリカではコーヒーを片手に街を歩きながら飲むのが一般的で、日本のように適度におしゃれな店内でゆっくり過ごす客層は少数派にとどまっています。つまり、スタバが25年から始めている「Back to Starbucks」戦略の具体策の一つである“サードプレイス（リラックスできる場所）回帰”は、アメリカ人のコーヒーとの付き合い方や忙しさとはかみ合わず、業績回復のための良策にはなっていないのです。

日本のスタバ人気はいつまで続くか

今年に入り、世界銀行は2026年の世界全体の成長率を2.6％と予測したことを発表しました。その中で日本は25年の1.3％成長から0.8%に減速するとの試算を出しています。そんな暗雲が立ち込める26年の日本において、スタバの安泰ぶりがいつまで続くかは未知数と考えてもおかしくはありません。

現状、日本ではおしゃべり、勉強、仕事などの目的で長い時間を過ごす客が多く、常に満席で座れないという声がSNS上でも上がるほど人気は健在です。しかしながら何かをきっかけにブランド価値が薄れ、“居心地がイマイチな高いカフェ”と思わせてしまえば、安泰ではなくなる可能性があります。なぜなら最近の商品価格を見ていくと、ステンレス製のボトルは5000円前後に、季節限定のフラペチーノは730円となり、手頃な価格とは言い難い状況になっているからです。

社長交代によって起きた変化

スターバックス コーヒー ジャパンは25年4月に社長交代があり、19年ぶりの女性社長として森井久恵氏が就任しました。森井氏は「ラックス」、「ダヴ」などで有名なグローバル消費財メーカー「ユニリーバ」でマーケティングに従事。その後入社したスタバでの実績が評価されて社長になった実力者です。

森井氏の就任後の商品に焦点を当てて見ていくと、分かりやすい変化が見られます。ルームウェアブランド「gelato pique（ジェラート ピケ）」とのコラボや、バレンタインにはネコやイヌをモチーフにした大人かわいいデザインのグッズが登場するなど、繊細な感性が発揮されたアイテムが続々登場し、おおむね好評となっています。

一方、フードについては、長らく定番だったスコーン類やシナモンロールをリニューアルしたことで、目的が品質向上なのか重量減による値上げなのかで意見が分かれるケースも。このような動向から見ても、新生スタバとしての取り組みや改革のひとつひとつがブランドに大きな影響を与えることは間違いありません。差し当たって今の好調ぶりを維持できるか否かのカギを握るのは、2月中旬からスタートする一大キャンペーン「SAKURAシーズン」。2026年のスタバ桜がどのような開花を見せてくれるか、じっくり注目していきたいところです。

