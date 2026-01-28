【高市解散】「何が言いたい？」「後ろから撃つのか？」石破前首相→意味深「選挙区が大雪」Ｘに千件超コメ殺到「高市批判か？」 案の定「こんな真冬に選挙」「高市に言って」「雪かき手伝え」代わりに怒られる
石破茂前首相が２８日、Ｘ（ツイッター）に地元鳥取が大雪となっている写真をアップし「山間部は雪です」と記した。
衆院鳥取１区は、鳥取市をはじめ同県の東半分を占め、多くの山間部も選挙区となっている。自民・石破氏と、国民・谷川裕美氏、参政・豊哲也氏、共産・塚田成幸氏が立候補している。
石破氏の謎の「大雪の投稿」に１１００件のコメントが殺到しており、「だからなんだ？」「だから、結論を言わないと。石破さんらしくないなぁ」「暗に解散選挙の批判？また後ろから撃つの？」「なんで今選挙なん。ってことですね」「『こんな時にうちの総裁が選挙やってすいません』て謝ってる？」と反応する投稿が相次いだ。
「こんな時期に解散するなんて、雪国の人のことを考えているとは到底思えない」「なんちゅう時に選挙をやってくれとんじゃっていう」「真冬の選挙とはこういうこと」「雪かき手伝えよ」「高市にちゃんと言ってください」と高市解散へのの抗議も浴びている。