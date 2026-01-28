石破茂前首相が２８日、Ｘ（ツイッター）に地元鳥取が大雪となっている写真をアップし「山間部は雪です」と記した。

衆院鳥取１区は、鳥取市をはじめ同県の東半分を占め、多くの山間部も選挙区となっている。自民・石破氏と、国民・谷川裕美氏、参政・豊哲也氏、共産・塚田成幸氏が立候補している。

石破氏の謎の「大雪の投稿」に１１００件のコメントが殺到しており、「だからなんだ？」「だから、結論を言わないと。石破さんらしくないなぁ」「暗に解散選挙の批判？また後ろから撃つの？」「なんで今選挙なん。ってことですね」「『こんな時にうちの総裁が選挙やってすいません』て謝ってる？」と反応する投稿が相次いだ。

「こんな時期に解散するなんて、雪国の人のことを考えているとは到底思えない」「なんちゅう時に選挙をやってくれとんじゃっていう」「真冬の選挙とはこういうこと」「雪かき手伝えよ」「高市にちゃんと言ってください」と高市解散へのの抗議も浴びている。