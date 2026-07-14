秋田市の市営住宅で母親に包丁を突きつけ脅したとして、35歳の男が逮捕されました。男は8時間にわたって住宅に立てこもりました。逮捕されたのは住居・職業ともに不詳の伊藤力容疑者（35）で、13日午後5時ごろ、秋田市御所野元町の市営住宅で母親に包丁を突きつけ、「出ていけ」などと脅迫した疑いが持たれています。包丁は刃渡り約20cmで、伊藤容疑者は母親に包丁を突きつけた後、交際相手とみられる成人女性とともに住宅に立てこ