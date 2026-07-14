歌手の相川七瀬（51）が12日、自身のインスタグラムを更新。涼しげな白ビキニ姿で豪華客船のプールを満喫する様子を公開した。【動画】「超レアーーーーーーー」ビキニ姿で豪華客船のプールではしゃぐ相川七瀬急性虫垂炎・腹膜炎で入院のため出演見合わせとなった石井竜也の代役として11日発の『飛鳥? 博多 A-style クルーズ 〜夏彩〜』にゲストエンターテイナーとして出演した相川。投稿では、「飛鳥?を満喫今、出雲半島のあ