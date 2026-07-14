アメリカ軍は13日、イランに対する3日連続となる攻撃を実施しました。トランプ大統領は「猛烈な攻撃が今後も続く」としています。アメリカ トランプ大統領「我々はイランに攻撃を行っている。膨大な弾薬を保有しており、猛烈な攻撃を仕掛けている。攻撃は今後も続く」トランプ大統領は3日連続となるイランへの攻撃を行っていることを明らかにし、イランによるホルムズ海峡での商船への攻撃を阻止するため、「関連するあらゆる