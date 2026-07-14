華やかなサービスを提供していても裏側はいい加減で杜撰、なんてこともあるようだ。投稿を寄せた50代女性は高級ホテルのレストランで働いている。職場の管理体制について会社に失望したエピソードを明かした。女性によると、そのレストランでは設備のメンテナンスや衛生面の管理に問題があった。オープンして5年、浄水器のカートリッジを交換してないほか、空調もやばかった。「これは効かないはずですってエアコン業者が呆れてた
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. VIVANTの監督 現場「出禁」か
- 2. 女児の口に下着 昭和の殺人事件
- 3. 5歳児にわいせつ? 荷台で犯行か
- 4. 10代に暴行か「クレイジー」逮捕
- 5. パチンコ売上11兆超 公営を圧倒
- 6. ジャンプ付録 買取停止が続出
- 7. 日テレが「THE W」終了を明言
- 8. 「24時間テレビ」寄付金20億円超
- 9. 全東信破産 465億超が回収不能か
- 10. 広瀬すず「見事な汚れ役」称賛
- 1. 女児の口に下着 昭和の殺人事件
- 2. 5歳児にわいせつ? 荷台で犯行か
- 3. 10代に暴行か「クレイジー」逮捕
- 4. パチンコ売上11兆超 公営を圧倒
- 5. 警棒で高校生失明 和解が可決
- 6. ひき逃げか 中村小三郎を聴取
- 7. 養殖ウニ3万匹が「すり替え」か
- 8. 唇縫い付け女の「異様な支配」
- 9. 愛子さまが伊勢へ ミラクル再び?
- 10. 10代女性に性的暴行か 男を逮捕
- 1. LINEのゲーム 利用者情報が流出
- 2. 中村小三郎が都内でひき逃げか
- 3. いつも舐められる…対策を伝授
- 4. ともにれいわ離党 大石氏に批判
- 5. ビールの売り子が語る「舞台裏」
- 6. 外環道で積み荷が崩壊 男性死亡
- 7. 「高齢者の運転危険」はウソ?
- 8. 「東大生がうつ病に」急増のワケ
- 9. 昭和41年の50円玉→2万円超 なぜ
- 10. 声優復帰「死亡」の検索結果も
- 11. 皇室典範改正案、１５日の参院審議で自民・立民が大筋合意…質疑３時間２０分で一致
- 12. 体に触れた 男性教師が加害者に?
- 13. 選挙時のＳＮＳ偽・誤情報対策強化、改正公選法と改正情プラ法成立…ＡＩ使用の表示義務化
- 14. 中道の落選組55人が党内グループ横断し結集も…小川淳也代表への後押しなのか、脅威なのか？
- 15. 介護施設に入れるのは親不幸?
- 16. 社会保障国民会議が2週間ぶりに再開 給付付き税額控除で修正案…各党の反対意見に配慮
- 17. もはや赤の他人? 旧宮家に驚き
- 18. 風俗嬢「稼げなくなったのガチ」
- 19. 福岡県議会の金銭授受疑惑、自民・鈴木幹事長「県連で十分な調査を」…実態解明促す
- 20. 「めじるし」再販できないワケ
- 1. 大麻栽培を見抜く意外な方法
- 2. ジュラパ出演の俳優 78歳で死去
- 3. 在日4世が語る朝鮮学校の授業
- 4. 囚人服を着たトランプ大統領とネタニヤフ首相…イランメディア、殺害対象13人を公開
- 5. トランプ氏 ホルムズ海峡に課金
- 6. NYT報道 日本がスパイ拠点に利用
- 7. ワーナー買収阻止求め提訴も 米
- 8. ホルムズ海峡管理を米大統領主張
- 9. 世界最大の紙飛行機がギネス達成
- 10. 韓国で異常に嫌われる 特別扱い
- 1. 全東信破産 465億超が回収不能か
- 2. 花火タダ見客対策で「全面閉鎖」
- 3. 父が1日中エアコン 電気代の実態
- 4. 中古のiPhone13が1万円台…安い
- 5. 藤田晋氏 高額馬を「爆買い」
- 6. 個人年金 vs NISA 50代の選び方
- 7. 韓国総合株価が1日で8.95％急落
- 8. ニデックから「永守色」排除加速
- 9. ニチレイに不正アクセスで障害
- 10. 孫10万円を毎年渡す 税の扱いは
- 1. 水代節約 ボトル型浄水器が人気
- 2. 鞄が整う 最強ガジェットポーチ
- 3. プレステ5本体がSALE 13日まで
- 4. ThinkPad X1 Carbon 実機で評価
- 5. プライムデーの爆売れ商品 TOP30
- 6. レビュー4.5以上 Amazonの神商品
- 7. ザバスが最大32%OFFに 今日まで
- 8. iPhone 16eがAmazonで最大22%OFF
- 9. 国産ガジェットが最大42%OFFに
- 10. GARMIN（ガーミン）が最大27%OFF
- 11. Kindle読み放題が3カ月間無料に
- 12. クラークスのシューズが65%OFFに
- 13. アジアの夜市と横浜中華街の食べ歩きグルメが融合！「鯉恋横丁」オープンへ
- 14. UNDER ARMOURがAmazonで半額に
- 15. Prime Dayで爆売れのガジェット
- 16. 幸楽苑、会計を非接触化するセルフレジをテスト導入
- 17. VAIO株式会社設立7周年記念でVAIO Zを模した特製名刺ケースやVAIO PCが7%引きに！
- 18. iPhone AirがAmazonで最大26%OFF
- 19. 「奇跡の歯ブラシ」が最大22%OFF
- 20. Steamの「理由を問わない」返金ポリシーは悪用されやすいとインディーゲーム開発者が訴え
- 1. めちゃ刺さる ハーランドの名言
- 2. W杯 出場国を64チームへ拡大へ
- 3. ハーランド スタバ片手に銀ブラ
- 4. W杯担当外された蘭人審判員 死去
- 5. 長友佑都 引退か続行か決断へ
- 6. 山本由伸会見に思わぬ参加者登場
- 7. 村上宗隆「日本人初制覇」なるか
- 8. ダルビッシュ 古巣で心リセット
- 9. 横綱どうした 元大関が敗因指摘
- 10. 前田大然 シャドー起用の舞台裏
- 1. VIVANTの監督 現場「出禁」か
- 2. ジャンプ付録 買取停止が続出
- 3. 「24時間テレビ」寄付金20億円超
- 4. 日テレが「THE W」終了を明言
- 5. 広瀬すず「見事な汚れ役」称賛
- 6. ジャンプ買えず 異様な雰囲気に
- 7. 炎上から13年「川越シェフ」復活
- 8. ジャンプ付録転売「子が可哀想」
- 9. 溝口氏 一部報道について謝罪
- 10. 「大食い女性」驚きの体質が判明
- 1. 意外と知らない「童顔」の条件
- 2. 40代が着たいしまむら新作8点
- 3. パン食べても太らない3つの鉄則
- 4. 韓国人はなぜ肌が綺麗? 医師解説
- 5. INNISFREEの美容液が話題
- 6. 小林麻耶が子ども諦めた衝撃理由
- 7. 13歳年下夫と妊活で…現実に直面
- 8. 丸亀製麺とすみっコぐらしコラボ
- 9. サンリオとGUコラボに夏アイテム
- 10. はま寿司「旨ねた夏祭り」始まる