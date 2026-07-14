華やかなサービスを提供していても裏側はいい加減で杜撰、なんてこともあるようだ。投稿を寄せた50代女性は高級ホテルのレストランで働いている。職場の管理体制について会社に失望したエピソードを明かした。女性によると、そのレストランでは設備のメンテナンスや衛生面の管理に問題があった。オープンして5年、浄水器のカートリッジを交換してないほか、空調もやばかった。「これは効かないはずですってエアコン業者が呆れてた