◇第108回全国高校野球選手権大阪大会1回戦早稲田大阪12―5渋谷（2026年7月13日GOSANDO南港野球場）高校野球の大阪大会は1回戦が行われ、早稲田大阪が渋谷を12―5の7回コールドで下して初戦を突破した。早実で06年夏の日本一に導いた元日本ハム投手の斎藤佑樹と同姓同性選手が、「WASEDA」のユニホームを着て出場した。背番号13の斎藤佑樹（3年）は左打ち内野手。11―5の6回2死二、三塁で代打で出場し、左飛に終わった