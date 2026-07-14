お笑いコンビ「ななまがり」の森下直人（40）が13日に放送された日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜深夜0・09）に出演。自身の驚くべき「適正睡眠時間」を明かし、スタジオを騒然とさせた。この日は2026年度の「ダブルインパクト〜漫才&コント 二刀流No.1決定戦〜」のファイナリストが集結。「ダイゴインパクト」と題して、誰がMCの「千鳥」大悟にもっともトークでインパクトを残せるかを競った。森下が提出した領