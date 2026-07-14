立ち合いは良かったが……。【もっと読む】元NHK吉田賢アナが推すのは？「本命」「対抗」「3番手」横綱大の里（26）が13日、平幕の藤ノ川に敗れ、初日から2連敗。初日の義ノ富士に続いて、これまで一度も勝ったことがない相手にまたしても後れを取った。藤ノ川とはこれまで通算0勝1敗。今年3月場所ではノド輪に苦しめられ、終始翻弄された。その反省もあったか、この日は立ち合いでもろ手突き。177センチ、123キロの小兵を