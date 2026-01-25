ゆきぽよ、テレビ出演姿に反響「雰囲気こんなんやっけ？」「新人女優かと」「めちゃくちゃ系統変わってた」
モデル・タレントのゆきぽよ（29）が、25日放送の読売テレビ・中京テレビ『上沼・高田のクギズケ！』（毎週日曜 前11：40）に出演し、そのビジュアルがSNSで話題となった。
【写真】ゆきぽよの近影（本人インスタグラムより）
黒髪＆落ち着いた衣装でゲスト席に座り、上沼恵美子、高田純次らとトークを繰り広げた。
ギャルとは違った雰囲気で、SNSでは視聴者から「ゆきぽよ雰囲気こんなんやっけ？」「クギズケにでてるゆきぽよってあのゆきぽよ!?こんな感じだった？」と驚きの声。
「クギズケで、久々ゆきぽよみたら、ギャル感薄まっててびっくり！」「テレビを観てたら、キレいな女の子が出てたので、新人女優かと思ったら#ゆきぽよちゃんだった」「ゆきぽよめちゃくちゃ系統変わってた」など、多数の声が飛び交った。
【写真】ゆきぽよの近影（本人インスタグラムより）
黒髪＆落ち着いた衣装でゲスト席に座り、上沼恵美子、高田純次らとトークを繰り広げた。
ギャルとは違った雰囲気で、SNSでは視聴者から「ゆきぽよ雰囲気こんなんやっけ？」「クギズケにでてるゆきぽよってあのゆきぽよ!?こんな感じだった？」と驚きの声。
「クギズケで、久々ゆきぽよみたら、ギャル感薄まっててびっくり！」「テレビを観てたら、キレいな女の子が出てたので、新人女優かと思ったら#ゆきぽよちゃんだった」「ゆきぽよめちゃくちゃ系統変わってた」など、多数の声が飛び交った。