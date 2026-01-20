あらゆるギャンブルに精通し、どんな場面でも貪欲に勝ちを狙う男・じゃい。馬券でマンションを買ったという芸能界屈指のギャンブラーが、人生を勝ち抜く極意を教えます。

【今週のお悩み・第193回】じゃいさん、こんにちは！ 馬券の買い方について質問です。僕はいつも◎◯▲の3連複を1点買いしています。オッズが100倍以上の時のみ買います。この買い方はどう思われますか？（PN：ねずみ・30歳・男性・フリーター）

＊ ＊ ＊

今週は京成杯と日経新春杯。京成杯はダメダメでしたが、日経新春杯は本命の9番人気リビアングラスが3着。相手はゲルチュタールに絞って3連単50,950円的中！ いい予想が出来ました。

それでは質問へ。

馬券の買い方は結構人によってスタイルが違いますね。ここでも過去に馬券の買い方についての質問がありましたが、それぞれ個性があって面白いです。

まず、結論から言うと、素晴らしいです！

何が素晴らしいのか？ まず絶対にガミることがありません。そして、複数点数を買う人は必ずハズレ馬券を購入することになりますが、これなら当たった時はハズレ馬券を一切買ってないことになります。そして僕が1番素晴らしいと思うのが、その思い切りの良さですね。

例えば16頭立てのレースで3連複1点勝負だと単純確率で560分の1です。1.2.3着を1点で当てるのは至難の業です。つまり、おそらくほとんどがハズレになります。

人は当てたいという願望があります。それを敢えて逆のことをしているのです。しかも、100倍以上ということになると割と穴馬券になります。人気同士の決着だとハズレます。なんだかんだでやはり人気馬の来る確率の方が高いので、そういう意味でも相当ハズレを積み重ねることになると思います。

でも、これは100回に1回当たればプラスになるんです。それが200倍なら200回に1回当たればいいし、100回に1回200倍が当たれば倍に。50回に1回100倍当たっても倍！予想の精度があれば、相当優秀な買い方だと思います。

ただ、これを出来る人って少ないでしょう。まず、100連敗に耐えられる人がなかなかいません。当たらないというのは相当メンタルにダメージを与えます。そして、「惜しい」が何度もあるはずです。もう1頭買っておけば当たってた！2頭は当たってるのに！3着がギリギリ差された！など、惜しいが続いてメンタルをやられる人が多いでしょう。



今週のギャンブル格言【自分の形を作ること。】





つまり、それに耐えられる強い鋼の心を持たないとこの買い方は出来ません。なので、僕は素晴らしいと思うし、負けてる人には是非参考にしてほしいと思います。

ギャンブルで勝つために1番大切なのはメンタルだと思っています。そして、買い方に正解はありませんが、間違いはあると思っています。

僕が出ている大井競馬場の配信「ウマキュン」ではガミランキングをやってます。いわゆる「カラス」と呼ばれる当たってもマイナスになる馬券です。人の買い方にとやかく言うつもりはありませんが、これがやたら多い人は、ハッキリ言って養分です。「当てたい」「はずしたくない」が強い人はこうなります。おそらく勝てない馬券の買い方、間違った馬券の買い方になります。でも、とてもありがたいと感謝もしています。

なので、今回の質問者の買い方は本当に素晴らしいです。ただ、この買い方しか正しくないというわけでもなく、他にも勝てる馬券の買い方はありますので、皆さんなりの正解、スタイルを見つけてみてください。

じゃい

1972年生まれ、神奈川県出身。97年にお笑いトリオ「インスタントジョンソン」を結成し、ネタ作りを担当。芸能界随一のギャンブラーとして知られ、過去には9370万円の馬券を的中させたことも。『稼ぐメンタル ギャンブルで勝ち続ける「ブレない」心の作り方』（KADOKAWA）など著書も多数。

【画像】じゃいの今週のギャンブル格言

構成・撮影／キンマサタカ