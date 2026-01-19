3人組テクノポップユニット・Perfumeのかしゆか（37）が、Instagramで披露した“激変”最新ショットに反響が寄せられている。

2026年から「コールドスリープ」に入っているPerfume。かしゆかはこれまでにも、趣味のダイビングで美しい海中を泳ぐ姿や、東京ドームライブ、NHK紅白歌合戦の舞台裏など、プライベートや仕事の様子をInstagramで発信してきた。

2026年1月2日には、コールドスリープに入ってから初めてInstagramを更新。「行く先は自由」とつづり、メンバーのあ〜ちゃん（36）、のっち（37）と3人でスーツケースに手を添えた写真を披露し、話題になっていた。

1月17日には、コールドスリープ開始後、Instagramで初の顔出しとなる着物姿を披露。「新しい挑戦の年。太陽のように明るく、馬のようにしっかりと踏みしめながら駆けていく、満ちた1年になりますように」と意気込みをつづっている。

ステージ上とは雰囲気ががらりと変わった"激変ショット"に、ファンからは、「美しすぎてびっくりした」「ダンスしている時とは別人のようだ」などのコメントが寄せられている。