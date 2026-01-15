ºå¿À¡¦ÃæÌîÂóÌ´¡¡¡ÈÊÑÂ§¥È¥ê¥×¥ë3¡ÉÌÜ»Ø¤¹¡¡30ºÐ¥·¡¼¥º¥ó¡ÖÂÇÎ¨3³ä¡¢30ÅðÎÝ¡¢30µ¾ÂÇ°Ê¾å¡×
¡¡¤µ¤óÁ³¤Èµ±¤¯³èÌö¤òÌÜ»Ø¤¹¡£ºå¿À¡¦ÃæÌî¤¬¡¢¸ÅÁã¤Î»°É©¼«Æ°¼Ö²¬ºê¤¬Îý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë°¦ÃÎ¸©¤Î³÷·´µå¾ì¤ÇÌó2»þ´Ö¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤ò¸ø³«¡£ÀáÌÜ¤Î30ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë6Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡¢¥×¥íÌîµå»Ë¾å3¿ÍÌÜ¡¢µåÃÄ¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ëÂÇÎ¨3³ä¡¢30ÅðÎÝ¡¢30µ¾ÂÇ°Ê¾å¤Î¡ÈÊÑÂ§¥È¥ê¥×¥ë¥¹¥ê¡¼¡É¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ò30ËÜ¤ÏÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¡£°ã¤¦¤È¤³¤í¤Ç30¸Ä¡£ÅðÎÝ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤¤¤±¤ë¡£¥¥ã¥ó¥×¤«¤é¥¹¥Á¡¼¥ë¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡ºòµ¨¤Ï¡¢2ÈÖÂÇ¼Ô¤È¤·¤ÆÎ¾¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¤Î44µ¾ÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢30¸Ä¤Ï´û¤Ë¼ÍÄø·÷¡£ÅðÎÝ¤Ï1Ç¯ÌÜ¤Ë30¤òµÏ¿¤·¤Æ°Ê¹ß¤ÏÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¡ÖÅðÎÝ¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ëÍ¦µ¤¤¬Âç»ö¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¿¡£6ÅðÎÝ¤ÇÅðÎÝ»à7¤À¤Ã¤¿24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¡¢ºòµ¨¤Ï19ÅðÎÝ¤ØV»ú²óÉü¡£ÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£
¡¡ºòµ¨¥ê¡¼¥°5°Ì¤ÎÂÇÎ¨¡¦282¤ò»Ä¤·¤¿ÂÇ·â¤â¡¢¤µ¤é¤Ë¾å¡¢3³ä¤ÎÂçÂæ¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¡£¡Ö¡ÊµîÇ¯¤â¡ËÂÇ·â¥Õ¥©¡¼¥à¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¹½¤¨¤ÎÉôÊ¬¤òÊÑ¤¨¤¿¤ê¤È¤«¡£¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤ê¤Ê¤¬¤éÂÇ·âÎý½¬¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸½ºß¤Ï1ÆüºÇÄã500¥¹¥¤¥ó¥°¤Î¿¶¤ê¹þ¤ß¤ò¹Ô¤¤¡¢¹½¤¨¤¿ºÝ¤ËÎÏ¤ß¤¬À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¡ÖÃ¦ÎÏ¡×¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¹½ÃÛÃæ¡£¡Ö¤¹¤°ÂÇ·â¥Õ¥©¡¼¥à¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬°ÕÌ£¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£³ÎÎ©¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ò°ìÈÖ¤Ë¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¼«¼ç¥È¥ì¤ÇÂÎ¤ËÀ÷¤ß¹þ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£Ç¯Êð3²¯±ß¤Ç·Þ¤¨¤ëº£¥·¡¼¥º¥ó¡£3¤Ä¤Î¡Ö3¡×¤òÃ£À®¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¼«¿È3ÅÙÌÜ¤Î¥ê¡¼¥°V¤Ï¡¢¤ª¤Î¤º¤È¶á¤Å¤¯¡£
¡¡¡Ö3²ó¤°¤é¤¤¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¤¸¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£¡Ê¸Î¶¿¤Î¡Ë»³·Á¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¡¢Âçºå¤ÎÊý¤Ç2²ó¡¢¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡Ç¯»Ï¤Ë3²óÂ¤ò±¿¤ó¤À½é·Ø¡£¤ª¤ß¤¯¤¸¤Ç¤ÏºÇ¸å¤Î3²óÌÜ¤ËÂçµÈ¤ò°ú¤¤¤¿¡£¡Ö3¤Î¤Ä¤¯¤¤¤¤Ç¯¤Ë¡£3¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¡¢ÊÂ¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¡£»°²ÏÏÑ¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ë³÷·´µå¾ì¤Ç¡¢ÎÏ¶¯¤¯ÀÀ¤Ã¤¿¡£¡ÊÀÐºê¡¡¾ÍÊ¿¡Ë
¡ÚÃæÌî¤ËÊ¹¤¯¡Û
¡¡¡½¡½º£Ç¯¤Ç30ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½àÈ÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡£
¡¡¡Ö30ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÂÎ¤ËÈèÏ«¤¬¤¿¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¾ðÊó¤âÀèÇÚÊý¤«¤éÊ¹¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¡£¥±¥¢¤â¤·¤Ã¤«¤êÂÕ¤é¤º¤Ë¥±¥¬¤Ê¤¯1Ç¯´ÖÀï¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Âç»ö¡£30ºÐ¤È¤¤¤¦Èá¤·¤¤¤È¤³¤í¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡£¤¤¤¤Ç¯¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¡×
¡¡¡½¡½ÌÜÉ¸¤Ê¤É¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸ý¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¡£
¡¡¡Öº£Ç¯¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¤¿¤À°ì¤Ä¡£¸À¤¤¤¹¤®¤Æ¤â¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó3³ä¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤Ï»Ä¤·¤¿¤¤¡£¿ô»ú¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤È¤é¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÎÉ¤¯¤Ê¤¤·¹¸þ¤â¤¢¤ë¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤³¤È¤ò°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤ë¤À¤±¡×
¡¡¡½¡½¸ÅÁã¡¦»°É©¼«Æ°¼Ö²¬ºê¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«¼ç¥È¥ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤¬¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼Ò²ñ¿Í¡£²û¤«¤·¤¤¤·¡¢²þ¤á¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Í°ÕµÁ¤Ê»þ´Ö¤¬²á¤´¤»¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¡û¡Äµ¬ÄêÂÇÀÊ¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¡ÖÂÇÎ¨3³ä¡×¡Ö30ÅðÎÝ¡×¡Ö30µ¾ÂÇ¡×°Ê¾å¤Ï¡¢10Ç¯¤ÎÛð±Ñ¿´¡Ê¹¡ËÂÇÎ¨.306¡¢43ÅðÎÝ¡¢36µ¾ÂÇ¤È¡¢11Ç¯¤ÎËÜÂ¿Íº°ì¡Ê¥½¡ËÂÇÎ¨.305¡¢60ÅðÎÝ¡¢53µ¾ÂÇ¤Î²áµî2¿Í¤À¤±¡£ºå¿ÀÁª¼ê¤ÎÃ£À®¼Ô¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹àÌÜ¤ò¸º¤é¤·¤¿¡ÖÂÇÎ¨3³ä¡õ30ÅðÎÝ¡×°Ê¾å¤Ç¤âÅÄµÜ¸¬¼¡Ïº¡Ê54¡¢57Ç¯¡Ë¡¢ÅÏÊÕÇîÇ·¡Ê54Ç¯¡Ë¡¢²ÃÆ£Çî°ì¡Ê80Ç¯¡Ë¡¢ÀÖÀ±·û¹¡Ê03¡Á05¡¢08Ç¯¡Ë¤Î4¿Í¤Ç8ÅÙ¤À¤±¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÂÇÎ¨3³ä¡õ30µ¾ÂÇ¡×°Ê¾å¤Ï10Ç¯¤ÎÊ¿Ìî·Ã°ì¡£¡Ö30ÅðÎÝ¡õ30µ¾ÂÇ¡×°Ê¾å¤Ï54Ç¯¤ÎµÈÅÄµÁÃË¤À¤±¤È2¹àÌÜ¤Ç¤âÃ£À®¤Ïº¤Æñ¤À¡£