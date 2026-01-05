ヒトツブカンロのバレンタイン限定♡想いを届ける幸せスイーツ特集

カンロが手がける直営店「ヒトツブカンロ」から、バレンタイン・ホワイトデーシーズンにぴったりな限定商品が登場します。テーマは『日頃のありがとうを込めて、幸せな春の日々をとどけよう』。見た目の可愛さはもちろん、食感や味わいにもこだわった人気アイテムが、今だけの特別仕様でラインアップ。大切な人へのギフトにも、自分へのご褒美にも選びたくなる、心ときめく限定スイーツをご紹介します♡

店舗限定♡幸せを運ぶプチスイーツ

価格：1,000円（税込）



ヒトツブカンロ店舗では、定番人気商品がバレンタイン・ホワイトデー限定パッケージで登場。

「幸せのグミッツェルプチ」は、オレンジ味・ブルーベリー味・ラフランス味の3種入り。パリッとした外側としっとり食感の中身が楽しめる次世代グミです。

内容量：5袋

価格：600円（税込）



「幸せのmofuwaプチ」は、期間限定アップルソーダ味。もふっと軽く、ふわっと弾む新感覚マシュマロが一口サイズに。

内容量：30g

価格：800円（税込）



「幸せのピュレショコラティエ」は、シャインマスカット＆ビター味。甘ずっぱいピュレグミにチョコレートを丁寧にコーティング。

内容量：45g

価格：550円（税込）

「幸せの小さな缶」は、ハニーヨーグルト味の小粒キャンディ入り。花やうさぎをあしらった限定缶も魅力です。

内容量：31g

セバスチャン・ブイエの新作で彩るバレンタイン♡贅沢ショコラ全ラインナップ

オンライン限定♡パーティBOX

価格：5,000円（税込）



KanroPOCKeTオンラインショップ限定で登場するのが「幸せのグミッツェルプチパーティBOX」。オレンジ味・ブルーベリー味・ラフランス味の3種がテトラ型小袋で約24袋入った大容量仕様です。

バレンタイン・ホワイトデー限定デザインの化粧箱は、お配り用やパーティギフトにも最適。

内容量：約24袋

※定期便サービス「グミッツェル for me」会員の方に先行販売予定

毎月届くご褒美サービスにも注目

価格：月額3,000円（税込）



会員数1万人を突破した定期便サービス「グミッツェル for me」も要チェック。グミッツェルBOX12個セットと月替わり商品が毎月届く、“私”のためのごほうびギフトです。

※商品代金2,500円＋定期便専用送料500円

想いをつなぐ、甘いヒトツブ

ヒトツブカンロのバレンタイン・ホワイトデー限定商品は、可愛さと美味しさ、そして「ありがとう」の気持ちを同時に届けてくれる存在。

選ぶ時間さえも楽しくなるラインアップは、贈る人ももらう人も笑顔にしてくれます。ちょっとしたギフトから特別な贈り物まで、シーンに合わせて選べるのも魅力。

小さなヒトツブに込められた幸せを、この季節ならではのスイーツで楽しんでみてはいかがでしょうか♡