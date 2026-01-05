「現代車グループが未来にもグローバル一流企業として定着する確実な道は、人工知能（AI）を外部から借りた技術でなく組織内部の生命力として受け止めて内在化することだけだ」。

鄭義宣（チョン・ウィソン）現代車グループ会長は5日に開かれたグループ新年会でAI内在化を強調し、「我々に残された時間は多くない」と強調した。この日の新年会は、事前録画映像で鄭会長、張在勲（チャン・ジェフン）副会長ら主な経営陣が参加した座談会形式で進行された。

鄭会長は「2025年は異例にも通商環境など前例がないほど経営環境の変化を経験した一年だった」とし「その間、我々が憂慮した危機要因が目の前の現実として近づく一年になるだろう」と予想した。地政学的葛藤とグローバル貿易戦争が多様な様相で表れ、経営環境と収益性が悪化し、競合他社のグローバル市場浸透が速いペースで進むという説明だ。

鄭会長が強調したのは「体質改善」と「働き方の変化」だ。鄭会長は「我々の環境が厳しくなり、競争がますます激しくなる時、我々を守る最も大きな支柱は深い省察から始まる体質改善」とし「何よりも重要なのは速くて明確な意思疎通、形式に縛られない敏捷な意思決定だ。果敢にやり方を変えて枠を打ち破る時、革新を実現できる」と述べた。

特にAI技術の競争力について「我々が確保した力量はまだ十分でない」と評価し、テスラの事例を挙げながらAI力量の確保を注文した。鄭会長は「テスラはデータセット収集・構築・ラベリングから大規模な事前学習、そしてモデルに最適化されたデータセンター運営までAI核心技術をすべて内在化したことでAGI（汎用人工知能）のような高度化された目標追求が可能になり、競合他社が決して模倣できない超格差を生み出している」とし「外部モデルを単純に『ファインチューニング』（すでに構築されたAIモデルを追加学習させて最適化すること）という水準を越え、AI源泉技術自体を必ず内在化しなければいけない。AIを単なる道具として見るのか、企業進化の原動力とするのかに企業の未来がかかっている」と話した。

AI人材の必要性も強調した。鄭会長は「韓国製造業をグローバルレベルに高めた原動力は人材だった。しかしAI時代には成功公式が根本的に変わる。経営的判断などをAIがする世の中がくるはずだが、人材個人の優秀性で競争優位を守る時間はそれほど残っていない」とし「今からは人材を基盤にAIの競争優位を確保できなければ、次世代で現代車グループが現在の地位を維持するのは不可能に近い」と述べた。

ただ「AIは越えられない壁ではなく、我々が勝利できる強力な武器になる」とし「AI競争の本質はデータとAIだ。フィジカルAIに重心が移るほど自動車・ロボットなど動く実体と製造工程データの価値は希少性が増すだろう。これはビッグテック企業が簡単には模倣できない強力な武器」と話した。