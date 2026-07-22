1ドル＝163円台と、およそ40年ぶりの円安水準となるなか、片山財務大臣は「適切に断固たる対応をする」と為替介入を示唆しました。片山さつき財務大臣「米・イランの状況が急にこのようになるとは、世界中、ここまでの悪化を期待も予測もしていないので、非常に苦しい状況ですが、我々の方針は全く変わっておりません。必要があればいつでも適切に断固たる対応をいたします」外国為替市場では、中東情勢の悪化により「有事のドル買