猫がご飯を要求し続ける主な原因5つ

猫がご飯を要求し続ける理由には、生活環境に関することから心理面の問題まで幅広い要因があります。

ここでは、最も一般的な原因について詳しく解説します。愛猫の行動を観察しながら、どの原因に当てはまるか確認してみてください。

1.給餌量や回数が適切でない

いくら食べても何か物足りない原因は、現在与えているフードの量が適切でない可能性があります。

必要なカロリーは年齢・体重・活動量で大きく異なります。特に成長期の子猫や活動的な若い猫は、見た目以上にエネルギーを必要としているため、一般的な成猫の基準で与えていると不足してしまいがちです。

また、成猫になれば1日朝晩の2回に分けて与えれば十分だといわれていますが、猫によっては、それでは空腹時間が長すぎる場合もあります。

猫の食事の仕方には個体差があり、少量ずつ頻繁に食べる猫もいれば、一日1～2回で済ませる猫もいます。本来は少量を小分けに食べるタイプの猫が、生活パターンの影響で食事間隔が長くなり、その結果ご飯を要求し続けるようになることもあるのです。

2.食事の質や内容に問題がある

フードの質は、猫の食欲に大きく関係します。日本で販売されているドライフードは「総合栄養食」が多いですが、基準を満たしていても原材料の違いによって、消化の良さや栄養素の充足感などに差が出ます。

穀類主体のフードは栄養密度が低くなりやすく、必要な栄養を満たしにくい傾向があります。猫は動物性たんぱく質からアミノ酸を得て代謝が安定しますが、大容量品やダイエットフードなど穀類の多い製品は植物性たんぱく質が中心のため、必要なアミノ酸が不足しがちです。

メーカーは基準を満たすためにアミノ酸の不足分を添加しますが、量が最小限な場合や、植物性たんぱく質の消化吸収率が低い場合があります。その結果、猫が実際に利用できる栄養が不足し、おかわりを求める状態が続いてしまうのです。

3.習慣化や学習による行動

単なる「おねだりの習慣化」も原因として考えられるでしょう。

猫はほかの動物よりも過去の経験から効果的な行動パターンを学習しやすいといわれています。もし以前に鳴いたり、足元をウロついたりした際にご飯をもらえた経験があると、「あの行動をすれば食べるものがもらえる」と学習してしまいます。

特に家族の帰宅時間が不規則な家庭では、猫は「次にいつ食べられるかわからない」不安から、飼い主を見るたびに要求するようになることがあります。

また、人間の食事時間を自分も「食べる時間」だと学習している猫は、家族の食事に合わせて要求してくるでしょう。飼い主がキッチンに立ったり、食卓に座ったりするタイミングで、自分の食事の場について鳴き始めるのは、そのせいです。

4.退屈や運動不足、ストレスなど

実は、猫がご飯を要求する要因には、退屈やストレスが隠れていることも少なくありません。特に室内飼いの猫で十分な遊びの時間や刺激が足りていない場合、食べることが唯一の楽しみや気晴らしになってしまうことがあります。人間でもある現象ですね。

日常に刺激が少ない環境では、「外界が見えない部屋で暮らしている」「飼い主が忙しく遊んでいない」などのケースがあります。また、家族構成の変動や引っ越しなどのストレスで、ストレス食いをしている可能性もあります。

あるいは、飼い主の注目を引く手段として、おねだりを使っている場合もあります。忙しい飼い主でも、猫がご飯を要求すれば対応してくれることが多いため、コミュニケーションの手段として定着してしまうのです。

5.病気が原因で食欲が増している

高齢猫は、甲状腺機能亢進症や認知症、糖尿病で食事の要求がうるさくなることがあります。

甲状腺機能亢進症は、甲状腺ホルモンの過剰分泌によりエネルギーを必要以上に使ってしまう病気です。食欲はあり、たくさん食べるのに、痩せていくという特徴があります。ほかにも多飲多尿、大声で鳴く、興奮して落ち着かないなどの症状も見られます。元気に見えても、これらの症状があればこの病気を疑いましょう。

また、10歳以上になれば、認知症や糖尿病にも注意しましょう。認知症では、食べたことを忘れてしまうこともありますが、同時に「正しく認知できない不安」によるストレスで食べたがることもあります。

糖尿病では、インスリンが不足するため細胞が糖を利用できず、体がエネルギー不足と感じて食欲が増加することがあります。炭水化物の多いフードや肥満に注意しましょう。

猫の食事要求への適切な対処法

猫の食事要求に対する対処法として、まず給餌方法の見直しが重要です。

空腹時間が長いようなら、適切な量を1日3～4回に小分けにして与えましょう。パズルフィーダーを使うと早食いが抑えられ、猫は「自分で取って食べる」ことで満足度も高くなります。また、外出や就寝で与えられない時間帯は、自動給餌器を活用するのもよいでしょう。

フードは動物性タンパクが豊富なものを選び、ウェットフードも併用すると満腹感が得られます。

退屈をストレスにしないためには、1日2回以上、10～15分程おもちゃを使った運動が有効です。テレビやタブレットで「猫用の動画」を流すのも、視覚刺激になり心的なストレス解消に役立ちます。

そして、すでに習慣化してしまったご飯要求には、食事の時間以外は応じない姿勢が重要です。決めた時間だけに給餌してください。飼い主の一貫した対応で、猫は食事の時間を学習できます。催促が多い場合は、遊びで気持ちを紛らわせ、無駄食いをさせないようにしましょう。

ただし、体重減少や多飲多尿がある場合や高齢猫の場合は、食事の変化は健康問題につながることもあるため、かかりつけの獣医師に相談するようにしましょう。

まとめ

猫が食事をしつこく要求する原因には、多岐にわたる理由が考えられるため、まずは現在の食事の内容を振り返ることが大切です。

与えている量とタイミングを見直し、できるだけ質の良いフードを適切な回数に分けて出してみてください。特に、原材料の内容や消化のしやすさによって満腹感の出方が大きく変わるため、猫に合ったフードへ切り替えるだけで落ち着く猫も少なくありません。

一方、食欲以外の変化がみられる場合は、病気が隠れている可能性があります。ふだんと違う様子がある時は自己判断を続けず、早めに動物病院へ行って相談するようにしましょう。

(獣医師監修：葛野宗)