¡Öº£°ìÈÖ¤¿¤Ù¤¿¤«¤Ã¤¿¤ä¤Ä¡ª¡×¡Ö¤â¤¦¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÇã¤¦¤Î¤ä¤á¤ë¤ï¡Ä¡×¥ì¥ó¥¸¤Ç¤Ç¤­¤ë´ÊÃ±Æù¤Þ¤ó

¥ì¥ó¥¸¤Ç´ÊÃ±Æù¤Þ¤ó¤òºî¤ë¤Î¤Ë¤«¤«¤ë»þ´ÖÌó20Ê¬
¥ì¥ó¥¸¤Ç´ÊÃ±Æù¤Þ¤ó¤Î¥«¥í¥ê¡¼Ìó422kcal¡¿1¸Ä
¤â¤¦Çã¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡ª¡©¥ì¥ó¥¸¤Ç´ÊÃ±Æù¤Þ¤ó¤Î¥ì¥·¥Ô
´¨¤¯¤Ê¤ë¤ÈÆù¤Þ¤ó¤¬Îø¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
º£²ó¤Ï¡¢º£¡¢SNS¤ÇÂç¿Íµ¤¤Ê¡¢¥ì¥ó¥¸¤Çºî¤ëÆù¤Þ¤ó¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤È¤Ã¤Æ¤â´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤Æ¡¢¤·¤«¤âÈþÌ£¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦Æù¤Þ¤ó¤ÏÇã¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¡©
»ä¤ÏÆù¤Þ¤ó¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢´¨¤¯¤Ê¤ë¤È¤è¤¯¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤ê¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤äÎäÅà¼¼¤Ë¡¢Æù¤Þ¤ó¤ò¾ïÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤Îºî¤êÊý¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¼êºî¤êÆù¤Þ¤óÎ¨¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
ºî¤êÊý¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤â´ÊÃ±¡ª´ï¤Ë¥é¥Ã¥×¤òÉß¤¤¤Æ¡¢Æù¤Þ¤ó¤ÎÀ¸ÃÏ¤òÆþ¤ì¡¢Æù¤½¤Ü¤í¤òÆþ¤ì¡¢À¸ÃÏ¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢¥ì¥ó¥¸¤Ç3Ê¬²ÃÇ®¤¹¤ë¤À¤±¡ª
²Ð¤ò»È¤ï¤º´ÊÃ±¤Ë¡¢Æù¤Þ¤ó¤¬ºî¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¥ó¥¸¤Ç´ÊÃ±Æù¤Þ¤ó¤ÎºàÎÁ¡Ê2¸ÄÊ¬¡Ë
¢£Æù¤½¤Ü¤í¡Êºî¤ê¤ä¤¹¤¤Ê¬ÎÌ¡Ë
ÆÚ¤Ò¤Æù¡¡200g
¶Ì¤Í¤®¡ÊÁÆ¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¡Ë¡¡1¡¿2¸ÄÊ¬
ÄÇÂû¡ÊÁÆ¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¡Ë¡¡2¸Ä
ÊÆÌý¡Ê¥µ¥é¥ÀÌý¡Ë¡¡¾®¤µ¤¸1
¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¡¡Âç¤µ¤¸1¡¿2
¾ßÌý¡¡Âç¤µ¤¸1
º½Åü¡¡¾®¤µ¤¸1
±ö¥³¥·¥ç¥¦¡¡³Æ¾¯¡¹
¢¨Æù¤½¤Ü¤í¤Ï¡¢Í¾¤Ã¤¿¤éÌîºÚßÖ¤á¤ä¤´¤Ï¤ó¤Ë¤«¤±¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤ÇÊÝÂ¸¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢Æù¤Þ¤ó¤¬¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¤¤¤Ä¤Ç¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÊÝÂ¸´ü´Ö¤Ï¡¢3¡Á4Æü¤Ç¤¹¡£¡Ë
¢£Æù¤Þ¤ó¤ÎÀ¸ÃÏ¡Ê2¸ÄÊ¬¡Ë
ÊÆÊ´¡¡150g
º½Åü¡¡25g
ÊÆÌý¡Ê¥µ¥é¥ÀÌý¡Ë¡¡Âç¤µ¤¸1
¥Ù¡¼¥¥ó¥°¥Ñ¥¦¥À¡¼¡¡8g
¿å¡¡200¡Á210g
¥ì¥ó¥¸¤Ç´ÊÃ±Æù¤Þ¤ó¤Îºî¤êÊý
¡¡¡Ç®¤·¤¿¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÊÆÌý¤ò¤Ò¤¤¤Æ¡¢ÆÚ¤Ò¤Æù¤ò²Ã¤¨¤Æ±ö¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Þ¤ß¡ÊÊ¬ÎÌ³°¡Ë²Ã¤¨¡¢Çò¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤ÇßÖ¤á¡¢¶Ì¤Í¤®¡¦ÄÇÂû¤ò²Ã¤¨¤Æ¤µ¤é¤ËßÖ¤á¡¢¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¡¦¾ßÌý¡¦º½Åü¡¦±ö¥³¥·¥ç¥¦¤ÇÌ£¤òÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£
¢¡¡ÃãÏÒ¤°¤é¤¤¤ÎÂç¤¤µ¤ÎÂÑÇ®À¤Î´ï¤Ë¡¢¥é¥Ã¥×¤òÂç¤¤á¤ËÀÚ¤Ã¤Æ´ï¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤êÅ½¤êÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤ËÉß¤¤Þ¤¹¡£
£¡¡¥Ü¥¦¥ë¤ËÆù¤Þ¤ó¤ÎÀ¸ÃÏ¤ÎºàÎÁ¤òÆþ¤ì¤Æº®¤¼¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡£¿å¤ò²Ã¤¨¤ë»þ¤Ï¡¢200ml²Ã¤¨¡¢ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ê¤¬¤é»Ä¤ê¤Î¿å¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¸Ç¤µ¤Ï¡¢À¸ÃÏ¤ò»ý¤Á¾å¤²¡¢¤Ý¤Ã¤Æ¤ê¤ÈÍî¤Á¤ë¤¯¤é¤¤¤¬ÌÜ°Â¤Ç¤¹¡£
¤¡¡¢¤Î´ï¤Ë£¤ÎÀ¸ÃÏ¤ò1¡¿4ÎÌÆþ¤ì¡¢¿¿¤óÃæ¤ò¤¯¤Ü¤Þ¤»¡¢¡¤ÎÆù¤½¤Ü¤í¤òÂç¤µ¤¸2ÇÕ¤¯¤é¤¤¡¢¤³¤ó¤â¤ê¤ÈÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£Æù¤½¤Ü¤í¤Î¾å¤«¤é¡¢£¤ÎÀ¸ÃÏ¤ò1¡¿4ÎÌ¡¢Æù¤½¤Ü¤í¤òÊñ¤ß±£¤¹¤è¤¦¤ËÆþ¤ì¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¥é¥Ã¥×¤ÇÊñ¤ß¡¢600W¤Î¥ì¥ó¥¸¤Ç3Ê¬²ÃÇ®¤·¤Þ¤¹¡£
¥¡¡ÃÝ¶ú¤ò»É¤·¤Æ¡¢À¸ÃÏ¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤³¤Ê¤±¤ì¤Ð¾ø¤·¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡ª¤³¤Î¹©Äø¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢¤â¤¦1¸ÄÆù¤Þ¤ó¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÆù¤Þ¤ó¤Îºî¤êÊý¤ò´ðËÜ¤Ë¤·¤Æ¡¢Æù¤½¤Ü¤í¤ò¤¢¤ó¤³¤ËÊÑ¤¨¤ë¤È¤¢¤ó¤Þ¤ó¡¢¥«¥¹¥¿¡¼¥É¤òÆþ¤ì¤ë¤È¥«¥¹¥¿¡¼¥É¤Þ¤ó¡¢À¸ÃÏ¤Ë¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¤òº®¤¼¹þ¤ß¡¢¥Á¡¼¥º¤òÆþ¤ì¤ë¤È¥Ô¥¶¤Þ¤ó¡¢À¸ÃÏ¤Ë¥³¥³¥¢¤òº®¤¼¹þ¤ß¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤òÆþ¤ì¤ë¤È¥Á¥ç¥³¤Þ¤ó¡Ä¤È¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤ÏÌµ¸ÂÂç¤Ç¤¹¡£
º£Ç¯¤ÎÅß¤Ï¡¢¤ª¹¥¤ß¤ÎÆù¤Þ¤ó¤ò¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¢¨µ»öÆâ¤Î¥«¥í¥ê¡¼É½¼¨¤ÏÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡ÖÆüËÜ¿©ÉÊÉ¸½àÀ®Ê¬É½¡ÊÈ¬Äû¡ËÁýÊä2023Ç¯¡×¤ò¤â¤È¤ËAI¤Ë¤è¤ê»»½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹