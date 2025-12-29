「You′re telling me!」の意味は？共感したいときに使おう！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「You're telling me!」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「それな！」「まったくその通り！」でした！
「You're telling me」は、相手のひと言に「わかる、私も同じこと思ってた！」と強く共感するときの返し。
日本語でよく使う「それな！」に近い表現です。
見た目が似ている「You tell me.」は意味が変わってしまうので、混同しないように注意してくださいね。
A：「The train is always packed in the morning. 」
（朝の電車っていつも激混みだよね）
B：「You're telling me!」
（それな！）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部