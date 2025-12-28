¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎMay¡Çn¡¢·ëº§¤òÊó¹ð¡¡¤ªÁê¼ê¤Ï¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡Öº£¸å¡¢ÎÉ¤Æü¤òÁª¤ó¤ÇÆþÀÒÍ½Äê¡×
¡¡¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎMay¡Çn¡Ê36¡Ë¤¬28Æü¡¢¼«¿È¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¡¢·ëº§¤¹¤ë¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£Áê¼ê¤Ï¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤ÎÄ¹ß·¹§»Ö¡Ê43¡Ë¡£
¡¡¡Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È May'n ¤¬·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤ªÁê¼ê¤Ï¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤ÎÄ¹ß· ¹§»Ö¡Ê¤Ê¤¬¤µ¤ï¤¿¤ï ¤¿¤«¤·¡Ë¤µ¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Öº£¸å¡¢ÎÉ¤Æü¤òÁª¤ó¤ÇÆþÀÒÍ½Äê¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤â¡Ö¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¤Ø¡×¡Ö»äMay'n¤Ï¡¢¥®¥¿¥ê¥¹¥ÈÄ¹ß·¹§»Ö¤µ¤ó¤È·ëº§¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â²»³Ú¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢°¦¾ð¤ò¹þ¤á¤Æ²»³Ú¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê²»³Ú¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎMay'n¿ÍÀ¸¤ò¹¹¤ËÎÏ¶¯¤¯Êâ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¡£
¡¡May'n¤Ï¡¢1989Ç¯10·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£2005Ç¯¡¢15ºÐ¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£08Ç¯TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Þ¥¯¥í¥¹F¡Ù¤Ç²ÎÉ±¥·¥§¥ê¥ë¡¦¥Î¡¼¥à¤Î²Î¤òÃ´Åö¤·¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¡£¥¢¥Ë¥á¡¢¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¡¢¥²¡¼¥à¤Î¼çÂê²Î¤òÂ¿¿ôÃ´Åö¤·¡¢³¤³°¤Ç¤â³èÆ°¡£ÆÃ¤Ë¥¢¥¸¥¢·÷¤Ç¤ÏÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡£
¡¡Ä¹ß·¤Ï¡¢¥í¥Ã¥¯¤ò¼´¤Ë¡¢¥Ü¥Ã¥×¥¹¤«¤é¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¡£May'n ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï2015Ç¯¡Á18Ç¯¤Î¥é¥¤¥Ö¤ä¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë»²²Ã¡£¤Þ¤¿¡¢¥®¥¿¡¼¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤ºÂ¿ºÌ¤Ê³Ú´ï¤òÁà¤ë¡£
