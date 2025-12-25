赤ちゃんをそばで見守るわんちゃんの光景が、12万再生を超えて注目を集めています。赤ちゃんのことをまるで本当のお姉ちゃんのように見守るわんちゃんの様子には、「ちゃんと面倒見てくれてますね」「可愛いうえに優しい」とたくさんのエールが送られることに。思いやりあふれる光景が投稿を見た人に温かい気持ちを届けています。

【動画：つかまり立ちする赤ちゃん→近くで見ていた大型犬が…まるで『本当のお姉ちゃんのような行動』】

赤ちゃんをいつもそばで見守っているわたげちゃん

赤ちゃんを見守るわんちゃんの光景が投稿されたのは、Instagramアカウントの『スタンプーのわたげちゃん』。この日、スタンダードプードルのわたげちゃんは、部屋の隅からある光景を眺めていたそう。それは…赤ちゃんがソファにつかまり立ちして遊んでいる姿！

どうやら赤ちゃんはソファに乗っていたボールのおもちゃが気になるようで、ボールの方を向いて立ち止まっていたのだとか。ボールが少し奥の方にあったため、気にはなっているものの、うまく取れないようです。

その様子をそばで見守っていたお姉ちゃんのわたげちゃん。すると次の瞬間、わたげちゃんは赤ちゃんの方へ近づいていき…？

ボールで遊びたいことに気が付いたわたげちゃん

赤ちゃんの様子を近くで温かく見守っていたわたげちゃん。しかし、赤ちゃんがボールが取れずに困っていることに気が付くと…なんと、ボールを咥えて赤ちゃんの方へと転がしてあげたのだそう！

赤ちゃんが何をしたいのかをきちんと観察して、優しくサポートしてあげる姿はまさにお姉ちゃんそのもの。わたげちゃんにボールを転がしてもらった赤ちゃんは、近くに転がってきたボールを見事にキャッチ。

満足そうな赤ちゃんの表情を見たわたげちゃんも、なんだか安心したようなお顔をしていたといいます。

自分のお部屋に侵入された時には…

そんな仲良しな光景を見せてくれたわたげちゃんと赤ちゃんですが、別の日には、ちょっとだけ緊張が走る瞬間が訪れたそう。その理由は、赤ちゃんがわたげちゃんのお部屋の中に入ってしまったから！

わんちゃんは自分のお気に入りのスペースを大切にするもの。そんな大事な場所へ勝手に入られて、わたげちゃんは怒ってしまったのでは…と思いきや。わたげちゃんは赤ちゃんが自分のお部屋に入っていっても、後ろから優しく見守ってくれていたとのこと。きっとお姉ちゃんのわたげちゃんは、赤ちゃんのすることならなんでも許してあげることでしょう。

しかし一方で、まだ物心つかない赤ちゃんがお部屋の中を荒らしてしまわないかという心配も少しあるご様子。興味津々にお部屋の中へ入っていく赤ちゃんの後ろ姿を見守りながら、なんだかソワソワしてしまうわたげちゃんなのでした。

赤ちゃんにボールを渡してあげるわたげちゃんの姿には、「すごいしっかり面倒みてる」「わたげちゃん優しい♡」「わたげちゃんも赤ちゃんも可愛すぎます」と絶賛の声が寄せられることに。

Instagramアカウント『スタンプーのわたげちゃん』では、そんな家族想いなわたげちゃんの温かな日々が投稿されていますよ。

わたげちゃん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「スタンプーのわたげちゃん」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。