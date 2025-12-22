この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【速報】業務改善助成金に352億円の追加予算で「第3期」開始が濃厚！？今から準備すべきこととは？

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

社労士のたかこ先生が自身のYouTubeチャンネル「わがまま社労士の人財革命チャンネル」を更新。「【車・PCも対象】予算352億円追加！「第3期」を絶対に逃さないための準備」と題した動画を公開し、業務改善助成金に352億円の補正予算が追加されたことを速報として伝えた。



今回の補正予算は過去最大規模であり、たかこ先生は国が生産性向上に本腰を入れている証拠だと分析する。その背景には、高市内閣発足後の政策転換があるという。石破前内閣が掲げた「2020年代に最低賃金1,500円台」という目標は事実上撤廃された。代わりに、急激な賃上げを求めるのではなく、まず中小企業が賃上げの原資を生み出せるよう、生産性を向上させる体制づくりを支援する方針へとシフトした。この方針転換を具体的に後押しするのが、今回の業務改善助成金への巨額予算投入であるとたかこ先生は解説した。



業務改善助成金は、生産性向上を目的とした設備投資と、従業員の賃金引き上げをセットで行う事業者が対象となる。具体的には、業務効率化のための機械やシステムの導入費用に対し、最大で費用の75%が助成される。たかこ先生は、手作業の機械化やECサイト構築のほか、「車両の購入も対象になる」と言及。1tトラックを2tトラックに買い替えることで一度に運べる量が増え、往復時間が削減されるといったケースも生産性向上として認められると具体例を挙げた。さらに、賃上げ額や対象人数に応じて助成上限額が変動し、最大で600万円の助成が受けられる仕組みについても説明した。



今年度の第2期募集は多くの都道府県で既に締め切られているが、たかこ先生は「第3期が始まる可能性もある」と指摘。

352億円という大規模な補正予算がついたことから、年明け早々に第3期の募集が開始される可能性は高いと見ている。その際には要件が緩和されることも考えられ、中小企業にとっては大きなチャンスとなる。先生は「助成金を活用してヒト・モノに投資し、会社を成長させてほしい」と述べ、中小企業こそ国の支援を積極的に活用すべきだと締めくくった。