この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

【不登校の原因がわからない】4つの隠れた理由と家庭が取り組むべきステップを完全解説――思春期の子育てアドバイザー・道山ケイさんが、動画で「不登校の原因がわからないときにできること」について語った。不登校になったお子さんを持つ親が直面する「なぜ学校に行けないのか分からない」という悩みに、3万人以上の親子をサポートしてきた経験から独自の分析を展開。「これまでに僕が3万組以上の親子をサポートしてきて、不登校の子も結構の割合でいました。その方たちの相談に乗ってきてわかった内容を今日お話ししたい」と胸を張る。



道山さんによれば、不登校の理由が明確でない場合、主な原因は「漠然とした不安」「家庭内のストレス」「薄い人間関係」の3つが多いという。「なんかちょっと学校に行くのが不安」「両親の仲が悪いなど、見えないストレスが子供の心を疲れさせてしまう」「グループ決めの場面で、自分が誰と一緒になるか分からず不安になる」など、子供たちの繊細な心理を指摘。「親から見るとたいしたことなく見えても、子供にとっては大きなストレス」と強調する。



さらに、気力がなくなって無気力状態になる場合、「愛情バロメーターの低下」や「心の疲れ」が大きな要素になる点も言及。「お父さんお母さんがいくら愛情を注いでも、子供がそれを受け取れなければ、愛情バロメーターが下がって気力がなくなる」「HSP（敏感気質）の子や完璧主義の子は、ちょっとしたことで心が折れてしまうことも」とし、不登校が長期化する前に早期対応が重要だと訴えた。



では、親ができることは何か。道山さんは「まずは家庭の雰囲気を良くしましょう」と提案。「お父さんお母さんが笑顔でいる、夫婦喧嘩を減らす、家のルールを見直す。それだけでも子供の心の疲れは溜まりにくくなる」と力説。加えて「いきなり理由を聞くのではなく、家庭で話しやすい空気を作りながら徐々に本音を引き出していく」ことや、「土台となる愛情バロメーターを上げる」「先生とも連携する」など、家庭・学校双方での対応が鍵になると述べた。



動画の最後には、自身が配信する無料の思春期子育て講座も紹介しつつ、「1ヶ月やっても何も改善しなければ、迷わず専門家に相談して」とアドバイス。「不登校は時間が経つほど解決が難しくなる。親だけで抱え込まず、スクールカウンセラーや実績ある公認心理師に早めに相談するのがベスト」と締めくくった。